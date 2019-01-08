 Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели

На тлі міжнародної критики й тяжкої економічної кризи Ніколас Мадуро очолив Венесуелу. Його другий президентський термін має тривати до 2025 року.

Ніколас Мадуро, Венесуела

Ніколас Мадуро складає присягу президента Венесуели

Соціаліст Ніколас Мадуро в четвер, 10 січня, склав присягу президента Венесуели. Церемонія відбулася перед Верховним Судом, а не перед парламентом, більшість депутатів якого - в опозиції, передає інформагенція dpa.

Мадуро вдруге очолить Венесуелу - до 2025 року - попри протести міжнародної спільноти й тяжку кризу в країні, яка почалася за його правління. Під час церемонії він пообіцяв розбудовувати "соціалізм 21 століття".

США, Євросоюз, а також держави Групи Ліми не відряджали на інавгурацію своїх представників, передає "Інтерфакс".

За даними інформагенції, на інавгурації були присутні президенти Сальвадору, Нікарагуа, Болівії, глава державної ради Куби, представники Росії, Китаю й Туреччини, а також очільник невизнаної "Південної Осетії".

ЄС: У Венесуелі не було вільних виборів

У Брюсселі висловили жаль, що попри всі заклики міжнародної спільноти під час проведення президентських виборів у Венесуелі не дотрималися міжнародних стандартів.

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"Ми дуже чітко заявили: президентські вибори (у Венесуелі- Ред.) не були ні вільними, ні справедливими", - повідомила офіційна представниця глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

ЄС продовжить докладати дипломатичних і політичних зусиль, аби "знайти політичне й мирне розв'язання проблем із демократією в Венесуелі" зі збереженням контактів із усіма сторонами, додала речниця Могеріні.

Держсекретар США Майк Помпео засудив "узурпацію влади" з боку Мадуро.

Група Ліми (12 країн) раніше оголосила, що не визнає законним переобрання Мадуро, і закликала його не вступати на посаду глави держави. Парламент у Каракасі теж не визнає легітимність Мадуро. ЄС і США після переобрання Мадуро запроваджували нові санкції.

Президентські вибори у Венесуелі відбулися 20 травня 2018 року. За підсумками ЦВК оголосила про перемогу Мадуро, який набрав близько 70 відсотків голосів.

Попри величезні поклади нафти, Венесуела переживає тяжку економічну кризу. Через валютний дефіцит країна не може імпортувати вдосталь харчів, ліків і товарів щоденного вжитку. Близько трьох мільйонів венесуельців утекли до сусідніх країн через злидні й нестабільність.

Сам Мадуро пояснює всі ці негаразди економічною війною США проти свого уряду. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію й неспроможність провадити ефективну валютну політику.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

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Ніколас Мадуро формально подав документи для участі в президентських виборах у Венесуелі, які відбудуться в квітні. Наступний президент керуватиме державою до 2025 року.

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