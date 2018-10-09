 Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН

Заяву про відставку постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі прийняв американський президент Дональд Трамп. Адміністрацію Трампа вона залишить до кінця року.

Ніккі Хейлі

Ніккі Хейлі склала з себе повноваження постійної представниці США при ООН

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі подала в відставку. У вівторок, 9 жовтня, президент США Дональд Трамп прийняв її заяву про складання повноважень. За словами Трампа, Хейлі залишить адміністрацію "наприкінці року", цитує агенція новин AP.

Американський президент зустрівся з Хейлі в Білому домі цього ж дня. Він назвав її "дуже особливою" людиною та наголосив, що разом вони "вирішили багато проблем". За словами Трампа, ще півроку тому Хейлі розповіла йому про наміри на деякий час відійти від справ. Сама Хейлі запевнила, що не має жодного наміру висувати свою кандидатуру на президентських виборах 2020 року й воліє підтримувати Трампа як кандитата у президенти.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, американський президент запевнив, що сподівається на повернення Хейлі до складу його адміністрації, але вже на іншій посаді, повідомляє агенція новин Reuters. Щодо наступника Хейлі, хазяїн Білого дому пообіцяв назвати кандидатуру за два тижні.

46-річна Хейлі була призначена постійною представницею США при ООН в листопаді 2016 року. Раніше вона обіймала посаду губернаторки штату Південна Кароліна. Вона стала першою жінкою, котра обіймала губернаторське крісло цього штату. 2014-го року її переобрали губернаторкою Південної Кароліни, нагадує AP.

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