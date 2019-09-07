Нідерландські слідчі змогли допитати Цемаха перед передачею його РФ

Слідчі нідерландської прокуратури змогли допитати колишнього "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "ДНР" Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі збиття літака рейсу MH17, перед тим, як Україна передала його Росії. Про це у листі до парламенту Нідерландів написав міністр закордонних справ країни Стеф Блок, повідомили в суботу, 7 вересня, нідерландські ЗМІ. За даними телеканалу NOS, під тиском Нідерландів Україна відклала передачу Цемаха Росії на деякий час, щоб його можна було допитати.

Водночас влада Нідерландів шкодує через рішення Києва передати Цемаха російській стороні, оскільки побоюється, що тепер його неможливо буде притягнути до відповідальності. За словами Блока, уряд Нідерландів на найвищому рівні кілька разів зв'язувався з українським урядом, намагаючись не допустити видачі Цемаха. Однак Москва наполягала на його передачі. "Уряд ще раз зазначає, що Росія, як очікується, співпрацювати (при розслідуванні. - Ред.) - зауважив Блок, цитує агентство AFP

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Цемаха допитували. "Допитали і не тільки перед поверненням", - повідомив він, додавши, що слідчі дії були узгоджені з "європейськими лідерами".

Своєю чергою голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що внесення Цемаха у список осіб для обміну було обов'язковою умовою зі боку Москви. "Відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала б припинення переговорів з Росією", - сказав він, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Баканов також зазначив, що включення Цемаха до списку на обмін свідчить про підтвердження причетності Росії до катастрофи МН17.

Офіційно ні українська, ні російська сторони поки не оголосили повний список осіб, яких Київ передав Москві. Російські ЗМІ підтвердили, що серед тих, хто прилетів у аеропорт "Внуково" був і Володимир Цемах.

Про Володимира Цемаха активно писали російські ЗМІ на початку липня 2019 року. Повідомлялося, що українські спецслужби нібито зуміли таємно вивезти з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України "колишнього командувача ППО Слов'янської бригади" Цемаха як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".

5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Одразу після цього президент РФ Володимир Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними під вартою осіб між Росією і Україною.