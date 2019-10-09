Нідерландські депутати скасували візит до РФ через критика Кремля

Законодавці Другої палати Генеральних штатів - парламенту Нідерландів - скасували візит до Росії. Це сталося після того, як Москва внесла в список осіб, яким заборонений в'їзд на територію РФ, депутата від партії "Демократи-66" Сьюрда Сьюрдсма, відомого своєю критикою Кремля. Відповідне рішення прийняв комітет палати з закордонних справ, повідомила у вівторок, 28 січня, Нідерландська радіомовна корпорація (NOS).

У пресслужбі Генеральних штатів на момент публікації новини підтвердили отримання запиту від DW, однак коментаря з цього приводу поки не надали.

Як зазначає NOS, парламентарії планували відвідати Росію вже наступного місяця. Йшлося про перший подібний візит з 2008 року. За даними корпорації, члени комітету палати з закордонних справ упевнені, що Росія не повинна втручатися у визначення складу нідерландської делегації.

Критик Кремля - в санкційному списку

Раніше сам Сьюрдсма підтвердив, що він внесений в санкційний список. У партії "Демократи-66" вказували, що міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок намагався врегулювати це питання, в тому числі через посла Росії в цій країні Олександра Шульгіна, проте позиція Москви залишилася незмінною.

Сьюрд Сьюрдсма своєю чергою зазначав, що критикує Кремль, однак при цьому "виступає за діалог". Парламентарій вважає, що заборона на в'їзд до Росії пов'язана з його критичним ставленням до Москви, зокрема, в питанні про збитий 17 липня 2014 року над Україною "Боїнг 777", який слідував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Однак офіційно ця причина не була озвучена. У комітеті палати з закордонних справ, зокрема, заявили, що хочуть попросити у Шульгіна роз'яснень з цього приводу.

Нідерланди звинуватили РФ у перешкоджанні допиту Цемаха

Нідерландським парламентаріям не вперше відмовляють у в'їзді в іншу країну. Так, у 2011 році члена Партії свободи Раймонда де Рона не пустили до Єгипту за критику влади. Інші члени делегації відмовилися від візиту на знак солідарності.

У грудні 2019 року Нідерланди звинуватили Росію в тому, що вона перешкоджає допиту Володимира Цемаха - ключового українського підозрюваного в справі про збиття літака "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом. Кілька запитів про видачу колишнього зенітника з самопроголошеної "ДНР" Володимира Цемаха не мали успіху, заявила прокуратура в Гаазі.