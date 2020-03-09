 Нідерланди обвинувачують Росію в саботажі розслідування щодо MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Нідерланди обвинувачують Росію в саботажі розслідування щодо MH17

Росія хоче зірвати розслідування у справі про збиття Boeing рейсу MH17 над Донбасом, повідомив нідерландський прокурор Тейс Бергер. За його словами, деякі свідки побоюються за своє життя.

У Нідерландах триває слухання у справі про збитий літак

У Нідерландах триває слухання у справі про збитий над Донбасом літак

Нідерландські прокурори обвинувачують російську владу в навмисному саботажі розслідування щодо катастрофи Boeing 777 рейсу MH17 в небі над Донбасом. "Сума всіх фактів кидає темну тінь на це розслідування, оскільки є вагомі показові докази того, що російський уряд прагне зірвати розслідування", - заявив на другий день судового розгляду у вівторок, 10 березня, прокурор Тейс Бергер, передає агенція Reuters.

За його словами, кілька свідків у цій справі побоюються за своє життя, якщо їхні імена стануть відомі. "Використання російських спецслужб для виявлення особистостей свідків в цьому розслідуванні є цілком реальним сценарієм", - наголосив прокурор.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

За попередніми підсумками розслідування, нідерландська прокуратура висунула звинувачення проти трьох громадян Росії і одного українця за двома пунктами - атака на літак і вбивство людей на борту. Найвідоміший серед росіян - Ігор Гіркін, який називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки". Інші - Сергій Дубінський і Олег Пулатов, яких пов'язують з російськими силовими структурами. Також серед підозрюваних є українець Леонід Харченко. За версією слідства, вони підпорядковувалися Гіркіну.

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