Нідерланди обвинувачують Росію в саботажі розслідування щодо MH17

Нідерландські прокурори обвинувачують російську владу в навмисному саботажі розслідування щодо катастрофи Boeing 777 рейсу MH17 в небі над Донбасом. "Сума всіх фактів кидає темну тінь на це розслідування, оскільки є вагомі показові докази того, що російський уряд прагне зірвати розслідування", - заявив на другий день судового розгляду у вівторок, 10 березня, прокурор Тейс Бергер, передає агенція Reuters.

За його словами, кілька свідків у цій справі побоюються за своє життя, якщо їхні імена стануть відомі. "Використання російських спецслужб для виявлення особистостей свідків в цьому розслідуванні є цілком реальним сценарієм", - наголосив прокурор.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

За попередніми підсумками розслідування, нідерландська прокуратура висунула звинувачення проти трьох громадян Росії і одного українця за двома пунктами - атака на літак і вбивство людей на борту. Найвідоміший серед росіян - Ігор Гіркін, який називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки". Інші - Сергій Дубінський і Олег Пулатов, яких пов'язують з російськими силовими структурами. Також серед підозрюваних є українець Леонід Харченко. За версією слідства, вони підпорядковувалися Гіркіну.