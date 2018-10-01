Нідерланди вислали чотирьох росіян через підозру в плануванні кібератаки

Міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевельд у четвер, 4 жовтня, заявила про вислання чотирьох російських шпигунів у зв'язку із запланованою кібератакою. Йдеться про кібернапад на базовану в Гаазі Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), якому влада Нідерландів запобігла, повідомляє агентство dpa. Росіян вислали ще в квітні, зазначила Бейлевельд. Розвідка країни опублікувала фото та імена чотирьох осіб.

Вислані прибули до Нідерландів 10 квітня і неодноразово були помічені поблизу штаб-квартири ОЗХЗ. 13 квітня їх затримали, а в багажнику винайнятого ними автомобіля було виявлено пристрої, необхідні для здійснення хакерських атак.

Розслідування показало, що росіяни також планували кібератаку в Швейцарії на лабораторію ОЗХЗ. Окрім того, хакери мали намір отримати доступ до матеріалів розслідування щодо збиття у 2014 році над Донбасом літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній".

Рютте та Мей засуджують

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оприлюднили 4 жовтня спільну заяву, в якій засудили російську військову розвідку за низку кібератак по всьому світу. За словами Рютте і Мей, дії хакерів "демонструють вкотре неповагу ГРУ до глобальних цінностей та правил, які всім нам гарантують безпеку", цитує агентство AP. У заяві двоє лідерів держав запевнили, що "захищатимуть міжнародні інституції від тих, хто намагається їм нашкодити".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у цей же день пообіцяв посилити захист Альянсу від атак на комп'ютерні мережі. "Росія має припинити свою безрозсудну поведінку, включно із застосування сили проти своїх сусідів, спробами втручання у виборчі процеси та широкими кампаніями з дезінформації", - цитує Столтенберга Reuters.

Москва: Кібератака не мала сенсу

Росія назвала закиди на свою адресу "фантазіями". Зокрема, джерело інформагенції "РИА Новости" у російському МЗС заявило, що атака з боку Росії на ОЗХЗ не має сенсу. "Ми частина усіх структур організації (ОЗХЗ. - Ред.), тож чому б ми її зламували? У нас є доступ, вся їхня мережа відкрита для нас", - заявило джерело агенції.

Нагадаємо, цього тижня британський Національний центр кібербезпеки заявив про участь російської військової розвідки у кібератаках проти Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), українських транспортних систем та у зв'язку з президентськими виборами в США.

ОЗХЗ, якій нібито загрожувала атака з боку російських хакерів, займається зокрема розслідуванням імовірних хімічних атак у Сирії та отруєння колишнього російського співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

Дивитись відео 02:28 Now live 02:28 хв Поділитись Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2tYxN Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)