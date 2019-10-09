Нідерланди вивчать роль України в причинах катастрофи MH17

Уряд Нідерландів розпочав пошук незалежного урядового агенства, якому доручить розслідування ролі української влади в катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines над Донеччиною 17 липня 2014 року. Про це в четвер, 10 жовтня, на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, передає кореспондент DW.

Напередодні відповідне звернення до уряду ухвалила нижня палата парламенту Нідерландів - депутати просили з’ясувати, чому українська влада не закрила свій повітряний простір попри кілька місяців жорстких бойових дій на сході України та продовжувала експлуатувати міжнародні повітряні магістралі.

"Зараз ми ініціюємо скоріше збір фактів, а не формальне юридичне розслідування. Більш того, в рамках цього вивчення фактів ми хочемо з'ясувати і причини незакриття повітряного простору в сусідніх країнах, в тому числі і в Росії", - пояснив нідерландський міністр. Його український колега Вадим Пристайко запевнив, що Україна співпрацюватиме з новим нідерландським розслідуванням та надасть всю необхідну інформацію. Стеф Блок висловив сподівання і на співпрацю з РФ.

У 2015 році Нідерландська рада безпеки - спеціальний орган, що займається розслідуванням транспортних пригод - в своєму звіті вже приходила до висновків, про те, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір в липні 2014 року. На той момент у небі над Донбасом озброєні загони сепаратистів збили вже вісім українських військових та транспортних літаків. Однак за цими висновками не послідувало жодних розслідувань щодо Державної авіаційної адміністраціі України.

"Закриття повітряного простору не було предметом розслідування нашої групи, оскільки раніше Нідерладська рада безпеки вже вивчала це питання. Ми сконцентрувалися на пошуку тих, хто безпосередньо стріляв у літак", - пояснила DW речниця міжнародної слідчої групи (JIT) при прокуратурі Нідерландів Брехте ван де Моосдійк.

Нагадаємо, що в червні 2019 року прокуратура Нідерландів пред'явила офіційні звинувачення у вбивстві трьом громадянам РФ і одному громадянинові України, які воювали на стороні проросійських бойовиків на Донбасі. Це колишній командувач силами "ДНР" Ігор Гіркін, його заступник Сергій Дубинський, а також заступники Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає їх відповідальними за організацію доставки з території РФ зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак. Суд над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Нідерландах. Жоден з чотирьох підозрюваних досі не затриманий.

Міністр Стеф Блок та Брехте ван де Моосдійк запевняють, що результати нового розслідування не вплинуть на розслідування JIT та на майбутный судовий процес.