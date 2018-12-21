 Ніби приїхав в один зі штатів: візит Трампа викликав гучну критику в Багдаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

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Новини

Ніби приїхав в один зі штатів: візит Трампа викликав гучну критику в Багдаді

У Багдаді жорстко критикують візит президента США Дональда Трампа на американську авіабазу в Іраку. Окремі парламентарі закликають до виведення американських військових з країни.

Дональд Трамп на американській авіабазі Аль-Асад поблизу Багдада

Дональд Трамп на американській авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада

Неанонсований візит президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією на американську авіабазу в Іраку викликав хвилю критики в Багдаді. Причиною обурення став той факт, що під час тригодинного візиту американський лідер не зустрівся з жодною офіційною особою країни.

Зокрема, він не зустрівся з новим прем'єр-міністром Іраку Аділем Абдул-Махді через "розбіжності щодо організації зустрічі", повідомила іракська влада. За даними місцевих ЗМІ, Трамп запропонував зустрітися на американській військовій авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада, але глава уряду Іраку відкинув цю пропозицію. Замість зустрічі лідери двох держав поспілкувалися телефоном.

Своєю чергою колишній прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що спосіб, у який Трамп відвідав Ірак, "не відповідає дипломатичним нормам і відносинам з суверенними державами". "Таке ставлення до Іраку та його суверенітету зашкодить іраксько-американським відносинам", - сказав він, цитує агенція AFP.

Ще жорсткіша критика на адресу Трампа лунає з боку іракських парламентарів. Деякі з них порівнюють цей візит з вторгненням США до Іраку у 2003 році та закликають до виведення американського контингенту з країни.

"Трамп повинен знати свої межі. Американська окупація Іраку закінчилася", - заявив лідер однієї з провідних фракцій у парламенті Сабах аль-Саіді, цитує агенція AP. Він додав, що Трамп приїхав так, "ніби Ірак є одним зі штатів США".

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Депутати також розкритикували заяву Трампа щодо можливого використання військової присутності в Іраку, якщо США захочуть "щось зробити в Сирії". "Ірак не повинен бути платформою для американців для зведення їхніх рахунків з росіянами або іранцями в регіоні", - зазначив депутат Хакім аль-Замілі.

Окрім того Трампа критикують і в США, оскільки він ненавмисне розкрив інформацію про команду бази спецназу. У своєму Twitter він розмістив відео зустрічі з військовослужбовцями, на якому видно обличчя "морських котиків". Один із спецназівців сказав Трампу, що він є капеланом конкретного підрозділу спецпризначенців. Після цього Трамп сказав йому: "В такому разі давайте сфотографуємося".

Розсекречення подібної інформації з боку президента не є порушенням закону, оскільки він є верховним головнокомандувачем. Утім деякі аналітики зауважують, що такі дії порушують правила безпеки. Зазвичай службовці зі спецпідрозділів не розкривають свою особистість. У разі опублікування фотографій і відео їхні обличчя, як правило, розмивають.

Після вторгнення в 2003 році американські військові були присутні в Іраку. В 2011 році за президента Барака Обами США завершили виведення свого військового контингенту з країни. Утім, в 2014 році через загрозу для Іраку з боку "Ісламської держави" та для допомоги в боротьбі з цим терористичним угрупованням американські військові повернулися в країну.

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