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Нурсултан Назарбаєв - з 1990 року президент Казахстану.
Нурсултана Назарбаєва вже п'ятий раз переобрано на посаді президента Казахстану. Востаннє це сталося на дострокових виборах 2015 року. За часів Радянського Союзу Нурсултан Назарбаєв зробив стрімку партійну кар'єру – від секретаря парткому Карагандинського металургійного комбінату до першого секретаря ЦК КП Казахстану та члена політбюро ЦК КПРС.
Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.
Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.