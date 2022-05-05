Нурсултан Назарбаєв

Чому казахський бунт - не "Майдан" і що буде далі? (відео)

Масові протести у Казахстані важко порівнювати з виступами проти влади у Білорусі чи Україні, констатують оглядачі. Тим не менше, те, що там відбувається, матиме велике значення як для цих країн, так і для Росії.