 Нурсултан Назарбаєв інфікувався коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Новини

Нурсултан Назарбаєв інфікувався коронавірусом

Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом. Він самоізолювався і продовжує роботу дистанційно, заявили у його пресслужбі.

Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом

Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв інфікувався коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. Про це у четвер, 18 червня, повідомила його пресслужба.

"Наразі перший президент Казахстану перебуває на самоізоляції", - йдеться у повідомленні. Згідно з цією інформацією, останній тест Назарбаєва на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат.

У пресслужбі Назарбаєва додали, що він продовжує працювати дистанційно і "приводу для занепокоєння немає".

6 липня Нурсултану Назарбаєву виповниться 80 років. Він очолював Казахстан з 1991 року. 19 березня 2019 року він заявив, що йде у відставку та оголосив своїм наступником спікера сенату Касим-Жомарта Токаєва. Після відставки Назарбаєв продовжує очолювати Раду безпеки і є головою урядової партії "Нур Отан".

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в Казахстані підтверджено 15 877 випадків зараження COVID-19, вилікувалися 9920 людей, а 97 осіб померли.

Читайте також: Казахстан: чому відставка Назарбаєва не стала несподіванкою 

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