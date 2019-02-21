НСТУ: Представник України на "Євробаченні" має виражати погляди суспільства

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) закликала менеджмент НСТУ оприлюднити повне і прозоре зведення правил проведення національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" (ПКЄ) та умов контракту для переможця.

На думку наглядової ради, такі правила мають бути визначені до початку відбору і враховувати контекст, в якому зараз живе українське суспільство: окупацію частини території України державою-агресором, війну за незалежність, яка триває вже понад п'ять років, щоденні втрати на лінії зіткнення. "Адже особа, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, має бути виразником не лише власних поглядів, а й поглядів українського суспільства", - наголошується в заяві.

Наглядова рада НСТУ також висловила занепокоєння з приводу репутаційних загроз для українського суспільного мовлення, що виникли під час проведення національного відбору ПКЄ. На думку наглядової ради, чітке дотримання правил і процедур має стати головним принципом діяльності Суспільного мовника.

Нагадаємо, що 23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка MARUV. Та коли стало відомо, що у співачки заплановані концерти в Росії, НСТУ внесла в контракт про учать у конкурсі пункт про тимчасову заборону концернтої діяльності в Росії. 25 лютого НСТУ оголосила, що компанія і MARUV не знайшли спільного рішення і не підписали договір про участь виконавиці у "Євробаченні". А 26 лютого гурт Freedom-jazz girls band, що посів друге місце в національному відборі на конкурс "Євробачення-2019", повідомив, що відмовився від подальшої участі в конкурсі.