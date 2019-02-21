НСТУ: Представник України на "Євробаченні" має виражати погляди суспільства

Наглядова рада НСТУ вважає, що представник України на пісенному конкурсі "Євробачення" має бути виразником поглядів українського суспільства. Рада просить менеджмент НСТУ оприлюднити правила проведення конкурсу.
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) закликала менеджмент НСТУ оприлюднити повне і прозоре зведення правил проведення національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" (ПКЄ) та умов контракту для переможця.
На думку наглядової ради, такі правила мають бути визначені до початку відбору і враховувати контекст, в якому зараз живе українське суспільство: окупацію частини території України державою-агресором, війну за незалежність, яка триває вже понад п'ять років, щоденні втрати на лінії зіткнення. "Адже особа, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, має бути виразником не лише власних поглядів, а й поглядів українського суспільства", - наголошується в заяві.
Наглядова рада НСТУ також висловила занепокоєння з приводу репутаційних загроз для українського суспільного мовлення, що виникли під час проведення національного відбору ПКЄ. На думку наглядової ради, чітке дотримання правил і процедур має стати головним принципом діяльності Суспільного мовника.
Нагадаємо, що 23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка MARUV. Та коли стало відомо, що у співачки заплановані концерти в Росії, НСТУ внесла в контракт про учать у конкурсі пункт про тимчасову заборону концернтої діяльності в Росії. 25 лютого НСТУ оголосила, що компанія і MARUV не знайшли спільного рішення і не підписали договір про участь виконавиці у "Євробаченні". А 26 лютого гурт Freedom-jazz girls band, що посів друге місце в національному відборі на конкурс "Євробачення-2019", повідомив, що відмовився від подальшої участі в конкурсі.