"Нормандські" переговори: у Берліні порушили тему референдуму на Донбасі

На зустрічі політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки" у Берліні порушували, зокрема, тему референдуму на Донбасі. Про це у п'ятницю, 27 липня, сказав представник російського МЗС Григорій Карасін. За його словами, під час берлінської зустрічі сторони "торкнулися" цієї ідеї, запропонованої президентом РФ на зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі, однак не обговорювали цю пропозицію предметно, повідомляє російська держагенція новин "РИА Новости".

На переговорах Україну, Францію та Німеччину представляли політичні директори зовнішньополітичних відомств: Олексій Макеєв, Ніколя де Рив'єр та Антьє Леендертсе (Antje Leendertse) відповідно.



Раніше зовнішньополітичний експерт німецьких Зелених Омід Нуріпур (Omid Nouripour) назвав проведення референдуму на непідконтрольному Україні Донбасі неприйнятним. "Єдина можливість відновити верховенство міжнародного права полягає в тому, щоби вивести російські війська з території Донбасу і повернути повний контроль над цією територією Києву, - заявив Нуріпур. - І якщо представники РФ в Берліні обговорювали ці теми, я не розумію, навіщо тримати це в таємниці: уряд ФРН має чітко і ясно озвучити свою позицію".