"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (відео)

Повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі - найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишилися невирішеними. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі?
Чи можна говорити про успіх саміту в "нормандському" форматі в Парижі? Досягнуті домовленості про обмін полоненими, припинення вогню та подальше розведення сил - вкрай важливі, проте з мертвої точки не вдалося зрушити найскладніші політичні питання: про повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі. Позитивним більшість політологів вважають уже те, що довгоочікувана зустріч у "нормандському" форматі взагалі відбулася - вперше за три роки.
Путіна все влаштовує у мінських угодах, статусі "ЛНР/ДНР" та непростих відносинах України з Заходом. Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, під питанням, вважає Костянтин Еггерт. (10.12.2019)
Український президент Володимир Зеленський вважає, що "нормандський саміт" завершився внічию. Однак він помиляється, вважає Бернд Ріґерт. (10.12.2019)
Перед самітом у "нормандському форматі" українці вийшли на Майдан, щоб нагадати президенту Зеленському про "червоні лінії", які він не має перетинати на перемовинах з Путіним. (09.12.2019)
Саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії у Парижі, головною темою якого було врегулювання конфлікту на Донбасі, не приніс прориву. Однак перевершив очікування, які були близькими до нуля. (10.12.2019)