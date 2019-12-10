"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (відео)

Чи можна говорити про успіх саміту в "нормандському" форматі в Парижі? Досягнуті домовленості про обмін полоненими, припинення вогню та подальше розведення сил - вкрай важливі, проте з мертвої точки не вдалося зрушити найскладніші політичні питання: про повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі. Позитивним більшість політологів вважають уже те, що довгоочікувана зустріч у "нормандському" форматі взагалі відбулася - вперше за три роки.