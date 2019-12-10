 ″Нормандський″ саміт у Парижі: успіх без прориву (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2019

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Політика й суспільство

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (відео)

Повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі - найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишилися невирішеними. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі?

Paris Ukraine-Gipfel PK (picture-alliance/AP Photo/C. Platiau)

Про що (не) домовилися на саміті "нормандської четвірки" в Парижі

Чи можна говорити про успіх саміту в "нормандському" форматі в Парижі? Досягнуті домовленості про обмін полоненими, припинення вогню та подальше розведення сил - вкрай важливі, проте з мертвої точки не вдалося зрушити найскладніші політичні питання: про повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі. Позитивним більшість політологів вважають уже те, що довгоочікувана зустріч у "нормандському" форматі взагалі відбулася - вперше за три роки. 

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Коментар: Путін нічого не змінюватиме після зустрічі з Зеленським

Путіна все влаштовує у мінських угодах, статусі "ЛНР/ДНР" та непростих відносинах України з Заходом. Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, під питанням, вважає Костянтин Еггерт. (10.12.2019)  

Коментар: Саміт "нормандської четвірки" на російський смак

Український президент Володимир Зеленський вважає, що "нормандський саміт" завершився внічию. Однак він помиляється, вважає Бернд Ріґерт. (10.12.2019)  

Коментар: Попередження Зеленському перед самітом у Парижі

Перед самітом у "нормандському форматі" українці вийшли на Майдан, щоб нагадати президенту Зеленському про "червоні лінії", які він не має перетинати на перемовинах з Путіним. (09.12.2019)  

Про що (не) домовилися на саміті "нормандської четвірки" в Парижі

Саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії у Парижі, головною темою якого було врегулювання конфлікту на Донбасі, не приніс прориву. Однак перевершив очікування, які були близькими до нуля. (10.12.2019)  

Реакція з України: "нормандська зустріч" не стала ні зрадою, ні перемогою

Результати паризької зустрічі у "нормандському форматі" викликали в Києві неоднозначну реакцію як серед політиків, так і експертів. (10.12.2019)  

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Український президент Володимир Зеленський вважає, що "нормандський саміт" завершився внічию. Однак він помиляється, вважає Бернд Ріґерт.

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Дев'ять годин переговорів: як у Парижі пройшов саміт "нормандської четвірки" 10.12.2019

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW.

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019) 10.12.2019

Найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишились невирішеними: повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі. Водночас домовились про обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі?

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