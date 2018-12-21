 Норвежці пересідають на електромобілі: третина проданих нових авто - електрокари | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.01.2019

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Економіка

Норвежці пересідають на електромобілі: третина проданих нових авто - електрокари

Норвежці - світові лідери у сфері електромобільності. У 2018 році близько третини проданих нових автомобілів у країні становили електрокари.

Ein Elektro-Auto des Modells Tesla Model S wird aufgeladen (Lars Bevanger)

У 2018 році майже кожен третій проданий у Норвегії новий автомобіль був електрокаром. Про це в середу, 2 січня, повідомила незалежна автомобільна організація "Норвезька дорожна федерація" (NRF), передає агенція новин Reuters.

За даними NRF, загалом упродовж минулого року в Норвегії реалізовано 148 тисяч нових машин. На автомобілі з електроприводом припало 31,2 відсотка всіх проданих торік нових автівок. Ще 2017 року частка електрокарів у продажах  у країні становила 20,8 відсотка. Однак значно виразніше про зростання обсягів продажів електромобілів свідчить порівняння з показниками 2013 року: ще п'ять років тому в Норвегії на електрокари припадало 5,5 відсотка продажів.

З метою скоротити обсяги викидів шкідливих речовин у атмосферу уряд Норвегії звільнив власників електромобілів практично від усіх податків та зборів, пов'язаних з користуванням. Крім того, власникам електрокарів надається й така перевага, як безкоштовне паркування.

Попри те, що Норвегія є сьогодні найбільшим експортером нафти та газу серед європейських країн, у ній зафіксовано найвищі продажі електрокарів у світі в розрахунку на кількість населення. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке враховує у своїй статистиці й гібридні автомобілі, в 2017 році у цій скандинавській країні частка екологічних автомобілів у продажах становила 39 відсотків - найвищий показник на планеті. На другому місці в 2017-му була Ісландія з 12 відсотками, у сусідній Швеції цей показник становив близько 6 відсотків.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення з 2025 року заборонити реєстрацію нових автомобілів, які оснащені двигунами внутрішнього згоряння.

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    Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.

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    Ринок електрокарів зростає

    Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

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    Стратегічні прорахунки

    Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Слабка присутність на ринку

    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

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    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Volkswagen задумав наступ

    Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Електромобільність та культовий преміум-бренд

    Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


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