 Норвегія закидає Росії блокування GPS під час військових навчань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Норвегія закидає Росії блокування GPS під час військових навчань

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО.

Навчання НАТО Trident Juncture

Навчання НАТО Trident Juncture

Міністерство оборони Норвегії у вівторок, 13 листопада, заявило, що російська сторона несе відповідальність за збій роботи GPS під час навчань НАТО Trident Juncture. Як повідомляє інформагенція AP, міністерство оборони Норвегії заявило, що воно "поінформоване щодо того, що перешкоди (в роботі GPS - Ред.) зафіксовано в період з 16 жовтня по 7 листопада і що вони згенеровані російськими силами на Кольському півострові". При цьому агенція зазначає, що збій сигналу GPS, імовірно, не призвів до інцидентів.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає розробку Росією ракетної системи SSC-8 загрозою для Європи і порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. (12.11.2018)

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія. (30.10.2018)

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ситуацію, заявив, що "методи атак в кіберпросторі, електронні методи використовуються дедалі частіше", а також що Північноатлантичний альянс "підходить до цих питань з усією серйозністю".

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що в країні буде проведено розслідування щодо можливого втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS в Лапландії під час недавніх військових навчань НАТО в Норвегії. За словами Сіпіля, "метою втручання було продемонструвати здатність до таких дій". 9 листопада фінський портал телерадіомовлення Yle повідомляв, що в Лапландії порушена робота GPS. Військові Фінляндії попередили Центр авіанавігації країни про втручання в роботу GPS.

Нагадаємо, що навчання НАТО стартували 25 жовтня. У них взяли участь військовослужбовці з 31 країни, включно з Фінляндією та Швецією, які не є членами НАТО. 12 листопада в Кремлі заявили, що їм нічого невідомо про нібито втручання РФ у роботу супутникових навігаційних систем GPS під час навчань НАТО Trident Juncture, що завершилися на цьому тижні. "Є тенденція звинувачувати РФ в усіх смертних і інших гріхах", - сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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