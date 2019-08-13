Норвегія висилає дипломата РФ через підозру в шпигунстві

Норвегія вирішила вислати одного російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві. Про це в середу, 19 серпня, повідомило міністерство закордонних справ Норвегії. Причина такого кроку - "діяльність, несумісна з його роллю і статусом дипломата", - заявила речниця МЗС Норвегії, цитує інформагенція AFP. Російський дипломат має покинути країну до кінця тижня.

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Дипломат, ім'я якого не наводиться, працював у торговельному відділі посольства РФ в Осло.

Затриманий громадянин Норвегії

Днями норвезька спецслужба PST повідомила про затримання 50-річного громадянина Норвегії, підозрюваного в незаконній передачі інформації співробітнику російської розвідки. Під час допитів затриманий визнав, що російський розвідник, якому він передав дані, працював дипломатом, передає інформагенція dpa.

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Затриманий норвежець працював на компанію DNV GL, що спеціалізується на сертифікації в нафтогазовому секторі. Як пояснили згодом у самій компанії, затриманий відповідав за технології тривимірного друку й не мав доступу до таємної інформації безпекового характеру. Крім того, його діяльність не була пов'язана з робою на збройні сили Норвегії чи військово-промисловий комплекс країни, наголосили в компанії.