Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Норберт Ламмерт - німецький політик, голова Бундестагу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норберт Ламмерт". Християнський демократ Норберт Ламмерт є головою німецького Бундестагу з 2005 року.
У нового голови Бундестагу Вольфґанґа Шойбле - складне завдання. Він має організувати ефективну роботу парламенту, в який вперше в історії повоєнної Німеччини пройшли праві популісти. Які важелі впливу має президент Бундестагу?
Міжнародна поліцейська організації Interpol надішле своїх фахівців для упізнання осіб жертв авіакатастрофи літака компанії Germanwings на півдні Франції. Між тим просувається розшифрування записів бортових самописців.