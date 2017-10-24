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Норберт Ламмерт

Норберт Ламмерт - німецький політик, голова Бундестагу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норберт Ламмерт". Християнський демократ Норберт Ламмерт є головою німецького Бундестагу з 2005 року.

Чи легко керувати Бундестагом? (відео)

Чи легко керувати Бундестагом? (відео) 24.10.2017

Новим головою Бундестагу став Вольфґанґ Шойбле. Він матиме значно більше повноважень, ніж спікер Верховної ради.

Чим голова Бундестагу відрізняється від голови Верховної Ради? (24.10.2017) 24.10.2017

У нового голови Бундестагу Вольфґанґа Шойбле - складне завдання. Він має організувати ефективну роботу парламенту, в який вперше в історії повоєнної Німеччини пройшли праві популісти. Які важелі впливу має президент Бундестагу?
Голова Бундестагу висловив підтримку Сенцову та Серебреннікову

Голова Бундестагу висловив підтримку Сенцову та Серебреннікову 15.10.2017

Норберт Ламмерт під час виступу у Санкт-Петербурзі розкритикував Росію за утиски митців і журналістів.
Депутати Бундестагу вшанували пам'ять Гельмута Коля

Депутати Бундестагу вшанували пам'ять Гельмута Коля 22.06.2017

"Ми багато чим зобов'язані Гельмуту Колю за мирну єдність Німеччини у вільній та примиреній Європі", - заявив голова Бундестагу Норберт Ламмерт.

У Берліні Федеральні збори обирають президента Німеччини

У Берліні Федеральні збори обирають президента Німеччини 12.02.2017

Голова Бундестагу Норберт Ламмерт відкрив засідання Федеральних зборів - спеціального органу, який обере президента ФРН.
Голова Бундестагу допустив вихід німецьких військових з Туреччини

Голова Бундестагу допустив вихід німецьких військових з Туреччини 12.07.2016

Голова Бундестагу Норберт Ламмерт вважає, що Бундесвер може вийти з турецької авіабази "Інджирлік" через відмову влади Туреччини німецьким парламентарям відвідати там військових Бундесверу.
Голова Європарламенту розкритикував Ердогана за погрози депутатам Бундестагу

Голова Європарламенту розкритикував Ердогана за погрози депутатам Бундестагу 09.06.2016

Шульц у листі до Ердогана назвав погрози німецьким депутатам турецького походження абсолютним порушенням табу, пише Spiegel Online. На захист парламентарів також виступив спікер Бундестагу Норберт Ламмерт.
Політики у Берліні: успіх правих популістів - випробування для демократії

Політики у Берліні: успіх правих популістів - випробування для демократії 14.03.2016

Неочікувано високі результати правих популістів на земельних виборах у Німеччині занепокоїли політиків у Берліні. На думку міністра юстиції Гайко Мааса, результат АдН є "більш ніж уроком".
Президент ФРН закликав проявляти толерантність до біженців

Президент ФРН закликав проявляти толерантність до біженців 03.10.2015

Йоахім Ґаук провів паралель між процесом об'єднання Німеччини та великим напливом біженців. Президент Німеччини вважає, що його країну очікує "випробування" на кілька поколінь.
Німеччина святкує 25 років об'єднання

Німеччина святкує 25 років об'єднання 03.10.2015

25 років тому Німеччина об'єдналася після приєднання НДР до ФРН. Цьому передували десятиліття роз'єднаності. Центром цьогорічних урочистостей став Франкфурт-на-Майні.
Німецькі політики вшанували пам'ять жертв Другої світової війни

Німецькі політики вшанували пам'ять жертв Другої світової війни 08.05.2015

Бундестаг і Бундесрат вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. На спільному засіданні з нагоди 70-ї річниці завершення війни, виступили політики та історики.
В Єревані вшанували пам'ять жертв масових вбивств вірменів

В Єревані вшанували пам'ять жертв масових вбивств вірменів 24.04.2015

У столиці Вірменії Єревані вшанували пам'ять жертв геноциду вірменів у Османській імперії. Тим часом у Туреччині заявляють, що поділяють біль вірменів, але проти вживання терміну "геноцид".
Коментар: Німеччина обирає чесність

Коментар: Німеччина обирає чесність 24.04.2015

Впродовж десятиліть Німеччина не називала масові вбивства вірмен 1915-го року геноцидом. Тепер парламент озвучив чітку позицію. І правильно, вважає оглядач DW Ріхард Фукс.
У Бундестазі масові вбивства вірменів назвали геноцидом

У Бундестазі масові вбивства вірменів назвали геноцидом 24.04.2015

Голова Бундестагу Норберт Ламмерт закликав Туреччину взяти відповідальність за винищення вірменів сто років тому. Частину відповідальності за ці події він поклав і на Німеччину.
Бундестаг ратифікував угоду про асоціацію між Україною та ЄС

Бундестаг ратифікував угоду про асоціацію між Україною та ЄС 26.03.2015

Крім угоди про асоціацію між Україною та ЄС, німецький парламент ратифікував також подібні угоди з Грузією і Молдовою. Проти виступили лише представники Лівої партії.
Interpol надсилає експертів для встановлення осіб жертв авіакатастрофи на півдні Франції

Interpol надсилає експертів для встановлення осіб жертв авіакатастрофи на півдні Франції 25.03.2015

Міжнародна поліцейська організації Interpol надішле своїх фахівців для упізнання осіб жертв авіакатастрофи літака компанії Germanwings на півдні Франції. Між тим просувається розшифрування записів бортових самописців.
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