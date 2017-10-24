Норберт Ламмерт

Політики у Берліні: успіх правих популістів - випробування для демократії

Неочікувано високі результати правих популістів на земельних виборах у Німеччині занепокоїли політиків у Берліні. На думку міністра юстиції Гайко Мааса, результат АдН є "більш ніж уроком".