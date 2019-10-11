Ножовий напад у Лондоні: зловмисника вбили, поліція каже про теракт

На Лондонському мосту у столиці Великобританії озброєний ножем чоловік скоїв напад на кількох перехожих. Унаслідок учиненої в п'ятницю, 29 листопада, атаки, кілька осіб отримали поранення, повідомили в поліції.

Згодом у поліції повідомили, що нападника було вбито. Інцидент розслідують як теракт, зловмисник мав на собі "муляж вибухового пристрою", заявив керівник контртерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу, цитує агентство AFP.

Телеканал Sky News з посиланням на власні джерела раніше повідомляв про загибель однієї з жертв нападу. Офіційних підверджень цієї інформації немає.

Раніше в поліції заявили про кількох жертв нападу, яким нападник завдав ножових поранень різного ступеня тяжкості. Правоохорронці також зазначали, що їм вдалося затримати нападника. За даними агенції новин Reuters, поліцейські відкрили вогонь по зловмиснику й поранили його.

На одному з викладених у соціальних мережах відеозаписві видно, як кілька поліцейських тримають під прицілом чоловіка, котрий лежить на тротуарі на мосту. На інших відеокадрах видно, як багато людей намагаються в паніці втекти з мосту від нападника. На місце події прибули багато машин поліції та швидкої допомоги, міст перекрили.

У червні 2017 року внаслідок нападу в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.