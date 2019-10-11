Ножовий напад у Лондоні: зловмисника вбили, поліція каже про теракт

На Лондонському мосту у столиці Великобританії озброєний ножем чоловік скоїв напад на кількох перехожих. Унаслідок учиненої в п'ятницю, 29 листопада, атаки, кілька осіб отримали поранення, повідомили в поліції.
Згодом у поліції повідомили, що нападника було вбито. Інцидент розслідують як теракт, зловмисник мав на собі "муляж вибухового пристрою", заявив керівник контртерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу, цитує агентство AFP.
Телеканал Sky News з посиланням на власні джерела раніше повідомляв про загибель однієї з жертв нападу. Офіційних підверджень цієї інформації немає.
Раніше в поліції заявили про кількох жертв нападу, яким нападник завдав ножових поранень різного ступеня тяжкості. Правоохорронці також зазначали, що їм вдалося затримати нападника. За даними агенції новин Reuters, поліцейські відкрили вогонь по зловмиснику й поранили його.
На одному з викладених у соціальних мережах відеозаписві видно, як кілька поліцейських тримають під прицілом чоловіка, котрий лежить на тротуарі на мосту. На інших відеокадрах видно, як багато людей намагаються в паніці втекти з мосту від нападника. На місце події прибули багато машин поліції та швидкої допомоги, міст перекрили.
У червні 2017 року внаслідок нападу в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Поліція поспішає на допомогу
Поліція прибула через вісім хвилин після інциденту - повідомлення про напад отримали у 22:08 за місцевим часом. Очевидці заявили, що білий фургон з'їхав з дороги на Лондонському мосту та збив пішоходів. Опісля стало відомо про різанину в прилеглому районі ринку Боро.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Порожні автобуси у тривожній ночі
Кілька автобусів - символів Лондона, даблдекерів - стоять порожніми на Лондонському мосту. Пізніше поліція очепила район, де нападники з фургону після наїзду на пішоходів забігли у перший-ліпший бар та почали різати людей. Поліція під час операції застрелила усіх трьох нападників.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Поліція мобілізувала всі сили
Гелікоптер правоохоронців приземляється на Лондонський міст, Темзу під ним патрулюють поліцейські. Силовики зробили все можливе, щоб максимально швидко звільнити територію від цивільних. Громадян закликали "Run and hide!", тікати та ховатися.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Роздача бронежилетів
Безпека була у пріоритеті - підрозділи поліції, які прибули на місце, перед зоною нападів швидко вдягали куленепробивні жилети та вирушали на операцію.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Бар, якому не пощастило
Бар-ресторан "The Blue Eyed Maid" ("Блакитноока покоївка") - лише один з багатьох закладів у районі ринка Боро. Нападники з ножами вривалися у випадкові заклади - зокрема, The Blue Eyed Maid - та атакували невинних гостей. Поліція поспішала звільнити зону від громадян.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
"На землю!"
Поліція вривалася у бари та закликала людей ховатися - чимало гостей закладів пірнали під столи та дивани. Фото з одного із ресторанів виклали у Twitter.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Пояс шахіда виявився фейком
Тіло одного із загиблих терористів - на ньому конструкція, яка нагадує пояс шахіда, жилет, начинений вибухівкою. Пізніше поліція заявить, що ці "заряди" - "фальшивка".
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Евакувація з руками за головою
Перехожі залишали зону небезпеки з руками за головою - поліція побоювалася, що нападники можуть втекти під виглядом звичайних громадян.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Шок у вцілілих
На обличчях уцілілих в трагедії шок після побаченого та пережитого. Очевидці розповіли про те, що бачили скривавлених людей, які спливали кров'ю внаслідок численних ножових ран.
-
Жахлива літня ніч у центрі Лондона
Нація у скорботі
Люди біля Лондонського мосту після поліцейської спецоперації. Десятки людей опинилися у лікарнях, кілька з них - у критичному стані. Уряд пізніше заявив, що країна ще активніше протидіятиме тероризму.
Автор: Стас Соколов