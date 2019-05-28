Нові 100- й 200-єврові купюри: чим вони відрізняються від попередніх

Європейський центробанк (ЄЦБ) з 28 травня увів у обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Визначальним у нових купюрах став значно вищий ступінь захисту від підробок порівняно з їхніми попередницями. Й справді, ці банкноти другого покоління отримали більше захисних елементів. Введення в обіг єврових соток та двохсоток завершує розпочатий раніше перехід до єврокупюр другого покоління. Щодо банкнот номіналом в 500 євро, то їх не емітують з кінця квітня цього року.

Ще дев'ять місяців тому виробники банкоматів та касових автоматів стали отримувати зразки нових купюр, щоб налаштувати техніку, тож фахівці розраховують, що з технічного боку жодних проблем виникнути не повинно.

Але тих, хто сподівається вже за кілька днів потримати в руках новенькі хрусткі банкноти, може спіткати розчарування. Річ у тім, що введення в обіг 2,3 мільярда 100-єврових та 700 мільйонів 200-єврових купюр - поетапний процес. Центробанки вилучатимуть з обігу купюри старого зразка поступово, всі емітовані раніше грошові знаки аналогічних номіналів залишатимуться в обігу й будуть таким же платіжним засобом, як і нові. Жодних обмежень у цьому плані не передбачається.

Перешкоди для фальшивомонетників

Нові 100- й 200-єврові купюри вирізнятимуться насамперед так званою "супутниковою голограмою", розташованою в правому куточку на лицевому боці (аверсі) банкнот. Якщо купюри згинати в цьому місці, то тоді можна розгледіти рух дрібних символів євровалюти навколо суми номіналу. Крім того, додаткові євросимволи проглядаються також і в самих цифрах суми номіналу, викарбуваних яскраво-зеленим кольором. Банкіри сподіваються, що обидва ці прийоми з голограмами значно ускладнять життя фальшивомонетникам.

Дивитись відео 02:05 Поділитись Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/356yM Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018)

Крім того, сотки й двохсотки так само матимуть й інші перевірені часом елементи захисту, що вже зарекомендували себе в двадцятках та п'ятдесятках. Ідеться насамперед про так звані "віконця-портретики". Приміром, на світлі це "віконце" стає прозорим і можна розгледіти зображення героїні грецької міфології Європи. Існує ще один спосіб перевірки справжності нових грошей: якщо банкноти позгинати, то на лицевому боці колір викарбуваної суми номіналу зміниться з яскраво-зеленого на темно-синій.

Деякі ступені захисту вже зарекомендували себе як ефективні в 50-єврових купюрах

Небачений ступінь захисту

Загалом розробка нових єврокупюр тривала понад 10 років, запевняють у ЄЦБ. Таким ступенем захисту від підробок, який мають нові євробанкноти, навряд чи зможе похизуватися будь-яка інша валюта.

За даними німецького Бундебанку, торік шість відсотків усіх виявлених у Німеччині купюр-фальшивок припадало на сотки, а один відсоток - на двохсотки. А "рекордсменом" у цій сфері стали фальшиві банкноти в 50 євро.

У Бундесбанку запевняють, що частка фальшивих єврових купюр залишається досить низькою - щороку виявляють від 500 до 600 тисяч фальшивок, водночас кількість справжніх банкнот становить 22 мільярди. Вже 2017 року, коли стала ходити нова версія 50-єврової банкноти, кількість виявлених фальшивок стрімко скоротилася.

Утім, нові купюри зберегли помітну схожість зі своїми попередницями. Приміром, на них зберігся мотив уявних будівель. Так само збігаються й кольори нових і попередніх купюр - сотня зберегла переважно зелений колір, а двохсотка - суміш жовто-брунатного.

П'ятисотку припинили випускати з квітня цього року

Дещо змінився розмір нових банкнот. 100- та 200-єврові купюри нового зразка будуть заввишки такими ж, як і 50-єврова, тобто стануть дещо меншими. А їхня ширина збережеться на попередньому рівні, тобто принцип "що ширша купюра, то вищий її номінал" залишається.

Разом з новими купюрами ходитиме також і стара 500-єврова. Жодних обмежень для її вжитку та обігу не передбачається. Її емісію припинили з метою обмеження фінансування тероризму, наркоторгівлі та можливостей нелегального працевлаштування.

Дивитись відео 02:04 Поділитись Євросоюз: три найбільші досягнення об'єднаної Європи (21.05.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Iqjh Євросоюз: три найбільші досягнення об'єднаної Європи (21.05.2019)