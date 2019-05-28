 Нові 100- й 200-єврові купюри: чим вони відрізняються від попередніх | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Нові 100- й 200-єврові купюри: чим вони відрізняються від попередніх

Відтепер в обігу у країнах-членах Єврозони перебуватимуть й нові 100- та 200-єврові купюри. Нові банкноти матимуть значно вищий ступінь захисту від фальшування.

Євровалюта

Європейський центробанк (ЄЦБ) з 28 травня увів у обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Визначальним у нових купюрах став значно вищий ступінь захисту від підробок порівняно з їхніми попередницями. Й справді, ці банкноти другого покоління отримали більше захисних елементів. Введення в обіг єврових соток та двохсоток завершує розпочатий раніше перехід до єврокупюр другого покоління. Щодо банкнот номіналом в 500 євро, то їх не емітують з кінця квітня цього року.

Ще дев'ять місяців тому виробники банкоматів та касових автоматів стали отримувати зразки нових купюр, щоб налаштувати техніку, тож фахівці розраховують, що з технічного боку жодних проблем виникнути не повинно.

Але тих, хто сподівається вже за кілька днів потримати в руках новенькі хрусткі банкноти, може спіткати розчарування. Річ у тім, що введення в обіг 2,3 мільярда 100-єврових та 700 мільйонів 200-єврових купюр - поетапний процес. Центробанки  вилучатимуть з обігу купюри старого зразка поступово, всі емітовані раніше грошові знаки аналогічних номіналів залишатимуться в обігу й будуть таким же платіжним засобом, як і нові. Жодних обмежень у цьому плані не передбачається.

Перешкоди для фальшивомонетників

Нові 100- й 200-єврові купюри вирізнятимуться насамперед так званою "супутниковою голограмою", розташованою в правому куточку на лицевому боці (аверсі) банкнот. Якщо купюри згинати в цьому місці, то тоді можна розгледіти рух дрібних символів євровалюти навколо суми номіналу. Крім того, додаткові євросимволи проглядаються також і в самих цифрах суми номіналу, викарбуваних яскраво-зеленим кольором. Банкіри сподіваються, що обидва ці прийоми з голограмами значно ускладнять життя фальшивомонетникам.

Дивитись відео 02:05

Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018)

Крім того, сотки й двохсотки так само матимуть й інші перевірені часом елементи захисту, що вже зарекомендували себе в двадцятках та п'ятдесятках. Ідеться насамперед про так звані "віконця-портретики". Приміром, на світлі це "віконце" стає прозорим і можна розгледіти зображення героїні грецької міфології Європи. Існує ще один спосіб перевірки справжності нових грошей: якщо банкноти позгинати, то на лицевому боці колір викарбуваної суми номіналу зміниться з яскраво-зеленого на темно-синій.

Євровалюта

Деякі ступені захисту вже зарекомендували себе як ефективні в 50-єврових купюрах

Небачений ступінь захисту

Загалом розробка нових єврокупюр тривала понад 10 років, запевняють у ЄЦБ. Таким ступенем захисту від підробок, який мають нові євробанкноти, навряд чи зможе похизуватися будь-яка інша валюта.

За даними німецького Бундебанку, торік шість відсотків усіх виявлених у Німеччині купюр-фальшивок припадало на сотки, а один відсоток - на двохсотки. А "рекордсменом" у цій сфері стали фальшиві банкноти в 50 євро.

У Бундесбанку запевняють, що частка фальшивих єврових купюр залишається досить низькою - щороку виявляють від 500 до 600 тисяч фальшивок, водночас кількість справжніх банкнот становить 22 мільярди. Вже 2017 року, коли стала ходити нова версія 50-єврової банкноти, кількість виявлених фальшивок стрімко скоротилася.

Утім, нові купюри зберегли помітну схожість зі своїми попередницями. Приміром, на них зберігся мотив уявних будівель. Так само збігаються й кольори нових і попередніх купюр - сотня зберегла переважно зелений колір, а двохсотка - суміш жовто-брунатного.

Євровалюта

П'ятисотку припинили випускати з квітня цього року

Дещо змінився розмір нових банкнот. 100- та 200-єврові купюри нового зразка будуть заввишки такими ж, як і 50-єврова, тобто стануть дещо меншими. А їхня ширина збережеться на попередньому рівні, тобто принцип "що ширша купюра, то вищий її номінал" залишається.

Разом з новими купюрами ходитиме також і стара 500-єврова. Жодних обмежень для її вжитку та обігу не передбачається. Її емісію припинили з метою обмеження фінансування тероризму, наркоторгівлі та можливостей нелегального працевлаштування.

Дивитись відео 02:04

Євросоюз: три найбільші досягнення об'єднаної Європи (21.05.2019)

Дивитись відео 03:44

Як німці заощаджують і чому люблять готівку? (12.02.2019)

DW.COM

ЄЦБ представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро

Нові купюри мають високий рівень захисту, повідомили в Європейському центробанку. Їх запустять в обіг у травні наступного року. (17.09.2018)  

Центробанки 17 країн ЄС припинили випускати банкноти в 500 євро

В усіх країнах Єврозони, окрім Німеччини та Австрії, припиняють випускати купюри номіналом в 500 євро. Втім, їх можна буде надалі використовувати для платежів. (27.01.2019)  

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро. (26.04.2019)  

Євро виповнилося 20 років. Чи доживе євровалюта до 30?

Після 20 років існування євро не всі вірять, що він доживе до 30-ти. Питання, що спільна валюта не є однаково корисною для всіх країн-членів Євроони, стало основним на Європейському економічному форумі. (15.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Євросоюз: три найбільші досягнення об'єднаної Європи (21.05.2019)  

Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018)  

Як німці заощаджують і чому люблять готівку? (12.02.2019)  

Реклама

Докладно

Євровалюта

Чим нові 100- й 200-єврокупюри відрізняються від попередніх

Планується запровадити в обіг три мільярди нових банкнот номіналом 100 й 200 євро.  

Ігор Коломойський

Про що змовчав Коломойський, коли радив дефолт

Український олігарх Коломойський рекомендує Зеленському оголосити дефолт за боргами МВФ. До чого це може призвести?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  