 Нові сутички в Секторі Гази: шестеро загиблих, десятки поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Нові сутички в Секторі Гази: шестеро загиблих, десятки поранених

Шестеро палестинців загинули під час зіткнень з ізраїльськими військовими на кордоні Сектора Гази й Ізраїлю, ще близько 60 осіб отримали поранення, повідомили представники палестинської адміністрації.

Сектор Гази

Одна з учасниць акцій протесту в Секторі Гази (архівне фото)

На кордоні Сектора Гази й Ізраїлю знову сталися сутички. Під час зіткнень у п'ятницю, 12 жовтня, загинуло щонайменше шестеро палестинців, ще близько 60 осіб отримали поранення, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази, передає агенція новин dpa. Серед поранених близько десяти осіб є неповнолітніми.

За даними ізраїльської армії, на кордоні у п'ятницю зібралося близько 14 тисяч палестинців. Дехто з них підпалював автомобільні шини та кидав у бік ізраїльських силовиків та військових, розташованих по той бік прикордонної огорожі, каміння та вибухівку. У відповідь на це ізраїльтяни застосовували сльозогінний газ та відкривали вогонь із стрілецької зброї.

Багатотисячні акції протесту, що нерідко переростають у сутички, тривають у Секторі Гази з березня цього року. За цей час загинуло щонайменше 150 палестинців, котрі або брали участь у цих акціях, або стояли неподалік. З ізраїльського боку загинув один військовослужбовець, який став жертвою кулі снайпера.

Ізраїль звинувачує в організації цих заворушень радикальний ісламістський рух ХАМАС, що контролює Сектор Гази. 

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Місто Давида

    Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

  • Історія міста Єрусалим

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    Перше руйнування

    Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Римське та візантійське панування

    Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

  • Історія міста Єрусалим

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    Завоювання арабами

    Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Епоха Хрестових походів

    Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Османи та британці

    Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Розділене місто

    Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю

    1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині

    Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Остаточний статус і досі не визначений

    Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну.

    Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков


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