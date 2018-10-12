Нові сутички в Секторі Гази: шестеро загиблих, десятки поранених

На кордоні Сектора Гази й Ізраїлю знову сталися сутички. Під час зіткнень у п'ятницю, 12 жовтня, загинуло щонайменше шестеро палестинців, ще близько 60 осіб отримали поранення, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази, передає агенція новин dpa. Серед поранених близько десяти осіб є неповнолітніми.

За даними ізраїльської армії, на кордоні у п'ятницю зібралося близько 14 тисяч палестинців. Дехто з них підпалював автомобільні шини та кидав у бік ізраїльських силовиків та військових, розташованих по той бік прикордонної огорожі, каміння та вибухівку. У відповідь на це ізраїльтяни застосовували сльозогінний газ та відкривали вогонь із стрілецької зброї.

Багатотисячні акції протесту, що нерідко переростають у сутички, тривають у Секторі Гази з березня цього року. За цей час загинуло щонайменше 150 палестинців, котрі або брали участь у цих акціях, або стояли неподалік. З ізраїльського боку загинув один військовослужбовець, який став жертвою кулі снайпера.

Ізраїль звинувачує в організації цих заворушень радикальний ісламістський рух ХАМАС, що контролює Сектор Гази.