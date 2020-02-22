 Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.03.2020

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Політика й суспільство

Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (відео)

Обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з китайського Уханю завершена. Чи переглянули місцеві мешканці свою поведінку під час зіткнень з правоохоронцями 14 днів тому? Які враження залишилися в евакуйованих? Репортаж DW.

Рідні евакуйованих з Уханю українців нервували до останньої хвилини карантину (DW/O. Indyukhkova)

Рідні евакуйованих з Уханю українців нервували до останньої хвилини карантину

Два тижні тому тут палили шини, зносили паркани. Тепер все вичистили, відремонтували, причепурили. Нові Санжари за 14 діб, поки тривала обсервація евакуйованих з Уханю українців та іноземців, заспокоїлися. У день завершення карантину деякі місцеві теж прийшли до санаторію. Багато хто радіє, що люди в обсервації виявилися здоровими. Проте не усі переосмислили свою поведінку і хочуть, щоб у Нові Санжари знову когось привезли. Дивіться репортаж DW:



 

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Рідні евакуйованих з Уханю українців нервували до останньої хвилини карантину (DW/O. Indyukhkova)

Нові Санжари та коронавірус (відео)

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