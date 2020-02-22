Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (відео)

Обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з китайського Уханю завершена. Чи переглянули місцеві мешканці свою поведінку під час зіткнень з правоохоронцями 14 днів тому? Які враження залишилися в евакуйованих? Репортаж DW.
Два тижні тому тут палили шини, зносили паркани. Тепер все вичистили, відремонтували, причепурили. Нові Санжари за 14 діб, поки тривала обсервація евакуйованих з Уханю українців та іноземців, заспокоїлися. У день завершення карантину деякі місцеві теж прийшли до санаторію. Багато хто радіє, що люди в обсервації виявилися здоровими. Проте не усі переосмислили свою поведінку і хочуть, щоб у Нові Санжари знову когось привезли. Дивіться репортаж DW:
Поліція Полтавщини розслідує вісім кримінальних проваджень, пов'язаних із подіями у Нових Санжарах. (03.03.2020)
Урядовці запевняють, що евакуація до Нових Санжар на Полтавщині була зваженим рішенням. Однак і місцева влада, і громадські активісти упевнені: в усьому винна некомпетентна комунікація урядовців з селянами. (25.02.2020)