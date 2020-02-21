Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео)

Урядовці запевняють, що евакуація до Нових Санжар на Полтавщині була зваженим рішенням. Однак і місцева влада, і громадські активісти упевнені: в усьому винна некомпетентна комунікація урядовців з селянами.
Негостинну позицію у Нових Санжарах поділяють не всі. Деякі громадяни хочуть очистити добре ім’я Санжар ретельним прибиранням. Місцевий житель Василь Васильович не виключає, що людей вивів на вулиці страх перед невідомим і, схоже, не дуже якісна комунікація влади з населенням.
Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю. В інтерв’ю DW вона розповіла, в яких умовах живе і як працює у звичайній кімнаті санаторію. (22.02.2020)