 Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.02.2020

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Політика й суспільство

Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео)

Урядовці запевняють, що евакуація до Нових Санжар на Полтавщині була зваженим рішенням. Однак і місцева влада, і громадські активісти упевнені: в усьому винна некомпетентна комунікація урядовців з селянами.

Акція протесту в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю

Акція протесту в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю

Негостинну позицію у Нових Санжарах поділяють не всі. Деякі громадяни хочуть очистити добре ім’я Санжар ретельним прибиранням. Місцевий житель Василь Васильович не виключає, що людей вивів на вулиці страх перед невідомим і, схоже, не дуже якісна комунікація влади з населенням.

 


 

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Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах: Про побут, здоров'я та протести

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю. В інтерв’ю DW вона розповіла, в яких умовах живе і як працює у звичайній кімнаті санаторію. (22.02.2020)  

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Евакуйованих з Уханю людей зустріли в Україні перекритими дорогами, палаючими шинами та жбурлянням каміння. Як це було - дивіться у фоторепортажі DW. (21.02.2020)  

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China Coronavirus Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

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