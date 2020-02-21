Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео)

Гончарук і Аваков про Нові Санжари та евакуйованих з Китаю українців (21.02.2020)

Протести і сутички у Нових Санжарах. В яких умовах на карантині перебуватимуть евакуйовані з Китаю українці? Про це та інше в інтерв’ю DW прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.