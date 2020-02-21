 Нові Санжари після протестів: паніка не минула | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.02.2020

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Україна

Нові Санжари після протестів: паніка не минула

Протести в Нових Санжарах припинилися, проте паніка нікуди не зникла. DW з'ясовувала настрої місцевих жителів та перевіряла, чи вжито в селищі заходів протиепідеміологічної безпеки.

Нацгвардційці охороняють ворота до санаторію в Нових Санжарах, де перебувають евакуйовані з Китаю

Нацгвардційці охороняють ворота до санаторію в Нових Санжарах, де перебувають евакуйовані з Китаю

У селищі постійно лунають звуки сирен. Жителі Нових Санжар одразу зупиняються, швидко виймають з кишень телефони і починають знімати колони спецмашин. З того дня, як до них привезли евакуйованих з китайського міста Ухань українців і громадян інших держав, вони швидко навчилися вуличному блогерству і скидають в соцмережі все, що відбувається навколо.  "Ми ділимося в соцмережах фотками та відео. Бо лячно за себе, за дитину, коли дивишся та такі колони спецтехніки", - пояснює DW жінка з немовлям, яка зупинилася на центральній площі Нових Санжар, аби сфотографувати кілька машин міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) України та швидку, які швидко проїхали повз.

Заходи епідбезпеки

Головні ворота санаторію, де розмістили евакуйованих з Китаю, ще два дні тому були відчинені для всіх. За різними даними, тут лікувалися близько десяти людей, яких терміново вивезли в сусідні міста. Тепер ворота охороняють нацгвардійці і нікого не пускають. Усі в захисних масках. На території санаторію скрізь люди в білих захисних костюмах. Сюди постійно в'їжджають та  виїжджають приватні машини, спецмашини Національної гвардії та МНС, зокрема ремонтні. Одна з таких завезла, приміром, товстенну бетону плиту.

Водії здебільшого без масок. І машини не проходять хоч якусь санітарну обробку. "За воротами санаторію безпечно, можна навіть маску зняти",- каже один з нацгвардійців. Повз паркан, який тягнеться навколо санаторію, ходять місцеві. Також без захисних масок. "Так не було масок в продажу в аптеках ці два дні", - каже Микола - власник будинку, що розташований в якихось ста метрах від санаторію. Поблизу ще дві багатоповерхівки і чимало приватних садиб, причому деякі - із серії VIP-будиночків.

Усі жителі, яких кореспондентка DW зустріла на вулицях, з великим скепсисом ставляться до заяв урядовців щодо вжитих заходів протиепідеміологічної безпеки. "Та ну, який захист? Бачите, поряд річка Ворскла. Санаторій посеред житлового кварталу!" - каже пенсіонер Олександр Іванович. Хлопець, який представився Олександром, вважає, що "в Санжарах немає нормальної  медицини", тож сюди не можна було везти потенційно хворих на коронавірус: "Навіщо везти сюди, якщо можна повезти і зробити  наметове містечко! Можна ж?". На уточнююче питання DW про місце розташування містечка Олександр відповів, що "просто в полі".

Голова Новосанжарської районної ради Геннадій Супрун теж заявив DW, що не погоджується з розміщенням людей на карантині в центрі населеного пункту і вважає, шр санаторій не був готовий (технічно. - Ред.) взагалі до перебування людей на карантині. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, однак, категорично спростовує такі думки. Як він заявив DW, цей режимний об'єкт найбільше відповідає вимогам епідеміологічної безпеки і його затвердили фахівці.

Санаторій у Нових Санжарах з висоти пташиного польоту

Санаторій у Нових Санжарах з висоти пташиного польоту

Місцева та центральна влада: хто кого не розуміє?

Напередодні евакуації людей з охопленого коронавірусом Уханю Новосанжарська селищна рада звернулася, зокрема, до президента України Володимира Зеленського з вимогою не допустити розміщення евакуйованих у селищі.

Зеленський на тлі зіткнень протестувальників з правоохоронцями в Нових Санжарах, припустив, що бурхливі протести 20 лютого мали спланований політичний характер. У свою чергу, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов однією з причин протестів в інтерв’ю DW назвав "імовірну підготовку місцевих політичних еліт до місцевих виборів".

А от голова Новосанжарської райради Геннадій Супрун вважає, що все набагато простіше. Він закидає своїм "колегам згори" брак комунікації з органами місцевого самоврядування. Як він розповів DW, його особисто офіційно попередили про глобальні зміни в житті маленьких Санжар за кілька годин до приїзду автобусів. "Ми не підготувалися нормально", - каже Супрун.

З сільськими жителями треба вміти розмовляти

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю DW заявив, що протести в Санжарах - це провокація, про яку відомство знало заздалегідь і наразі правоохоронці з'ясовують, хто причетний до цього.

У сутичках біля санаторію, за даними МВС, постраждали близько 10 поліцейських. Місцеві чоловіки, яких DW зустріла в ніч на 21 лютого на вулицях Нових Санжар з побитими обличчями, теж хотіли би знати, хто має відповісти за їхні поранення під час сутичок з правоохоронцями. Відвідувачі автозаправки на виїзді із Санжар поскаржилися DW на місцеву владу, яка, за їхніми словами, спочатку підбурювали їх на протест, а потім, коли почали відкриватися кримінальні справи, відсторонилася.

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За медичною допомогою звернулося дев'ять правоохоронців і один цивільний, які постраждали в результаті сутичок у Нових Санжарах, повідомили у Національній поліції України. Затримано 24 особи. (21.02.2020)

Міністерка охорони здоров'я сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни. За її словами, при розміщенні евакуйованих були враховані всі стандарти ВООЗ. (20.02.2020)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "псевдоакції" проти евакуації українців з Китаю мали підтримку з боку певних політичних сил. (21.02.2020)

Українці всіма ментальними силами тримаються за забобони, але і державна політика в усіх сферах майже не сприяє тому, щоб зміни поступово, але відбувалися, вважає Лариса Денисенко. (20.02.2020)

Людей, судячи з усього, найбільше спровокувала некомпетентна комунікація правоохоронців та урядовців із сільським населенням, вважає засновник місцевого молодіжного центру "Друкарня" Максим Михайлик. Це звичайне українське село, каже активіст, де люди щонайменше просто злякалися, бо не мають досвіду розпізнавання фейків і не вміють протистояти різним маніпуляціям. "Громада в Санжарах дізналася про майбутній коронавірусний карантин у себе не з офіційних джерел, а через витік інформації в соцмережах, що "йде щось страшне", - зазначає Михайлюк.

Для паніки не залишилося причин?

Незважаючи на те, що міністерство охорони здоров'я запевняє, що евакуйовані люди здорові, та навіть міністерка Зоряна Скалецька пообіцяла провести з евакуйованими усі 14 діб, паніка з Санжар нікуди не поділася. Про це говорили майже всі опитані місцеві жителі. В перший день карантину в санаторії, за даними райради, в школи і дитячі садки батьки не привели приблизно половину дітей. Перспективу відновлення протестів Михайлик оцінює, як низьку. Якщо, звісно, знов не станеться якийсь новий витік "таємної інформації", а люди не зможуть ввімкнути критичне мислення, додає він.

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    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

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  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

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    Автор: Микола Кондратенко


DW.COM

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

Евакуйованих з Уханю людей зустріли в Україні перекритими дорогами, палаючими шинами та жбурлянням каміння. Як це було - дивіться у фоторепортажі DW. (21.02.2020)  

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Докладно

Нацгвардційці охороняють ворота до санаторію в Нових Санжарах, де перебувають евакуйовані з Китаю

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