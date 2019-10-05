 Нові протести в Іраку: понад 20 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Нові протести в Іраку: понад 20 загиблих

Щонайменше 18 осіб загинули внаслідок нападу на протестувальників в іракському місті Кербела. Ще троє демонстрантів померли від поранень в Насирії.

Протестувальники в Кербелі

Протестувальники в Кербелі

Щонайменше 18 осіб загинули та сотні були поранені внаслідок нападу на протестувальників в іракському місті Кербела у вівторок, 29 жовтня.

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Хвиля антиурядових протестів знову прокотилася Багдадом та іншими містами країни. Повідомляється про 27 загиблих та майже 1800 поранених унаслідок безладів. (25.10.2019)

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що ці солдати продовжать боротьбу з "Ісламською державою" і сприятимуть "захисту Іраку". Ці плани США можуть бути неоднозначно сприйняті в Іраку. (20.10.2019)

За даними агентства AP, яке посилається на очевидців, перші постріли у бік людей, які зібралися в наметовому містечку в центрі Кербели, були здійснені з автомобіля, що проїжджав повз. Згодом прибули невідомі в масках та чорному одязі, які  розстрілювали натовп. Понад 800 людей отримали поранення. Кербела - шиїтське місто, яке є одним з центрів антиурядових протестів, що тривають в Іраку.

Ще троє демонстрантів померли від поранень в місті Насирія на півдні Іраку, повідомляє агентство Reuters. Загалом під час антиурядових виступів, що спалахнули в Іраку на початку жовтня, загинуло вже щонайменше 250 осіб, кілька тисяч людей отримали поранення.

Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води.

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