Нові протести в Іраку: понад 20 загиблих

Щонайменше 18 осіб загинули та сотні були поранені внаслідок нападу на протестувальників в іракському місті Кербела у вівторок, 29 жовтня.

За даними агентства AP, яке посилається на очевидців, перші постріли у бік людей, які зібралися в наметовому містечку в центрі Кербели, були здійснені з автомобіля, що проїжджав повз. Згодом прибули невідомі в масках та чорному одязі, які розстрілювали натовп. Понад 800 людей отримали поранення. Кербела - шиїтське місто, яке є одним з центрів антиурядових протестів, що тривають в Іраку.

Ще троє демонстрантів померли від поранень в місті Насирія на півдні Іраку, повідомляє агентство Reuters. Загалом під час антиурядових виступів, що спалахнули в Іраку на початку жовтня, загинуло вже щонайменше 250 осіб, кілька тисяч людей отримали поранення.

Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води.