Нові протести в Каталонії: сутички між поліцією і демонстрантами

Тисячі демонстрантів знову вийшли на акції протесту у Каталонії ввечері у вівторок, 15 жовтня, після засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону від Іспанії. До протестів, які відбуваються у багатьох каталонських містах, закликали організація "Каталонська національна асамблея" та каталонська асоціація Omnium Cultural, колишні лідери яких також отримали тюремні терміни.

Як і напередодні, 14 жовтня, у Барселоні знову відбулися сутички між демонстрантами і представниками правоохоронних органів. Демонстранти споруджували барикади, у бік поліцейських летіли різноманітні предмети та пакети з фарбою, а вони намагалися утихомирити учасників протестів за допомогою кийків, інформує dpa. Також перед цим демонстранти заблокували кілька доріг у регіоні, а в містах Жирона, Лерида та Таррагона відбулися масові акції протесту.

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів.

Після цього прихильники незалежності Каталонії заблокуваии кілька транспортних магістралей у регіоні та влаштували сутички з поліцією в аеропорту Барселони. Внаслідок сутичок скасовано понад сто рейсів, понад 70 осіб звернулися за медичною допомогою.