Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (відео)

15 червня Україна має поновити міжнародне пасажирське авіасполучення. Щоправда, не до всіх країн, і пасажири мають бути готові до багатьох несподіванок в аеропорту і в салоні літака. Які нові правила польотів?
До 15 червня мають оприлюднити повний перелік процедури контролю. За попереднім планом Мінохоронздоров’я, в аеропортах для туристів буде передбачено умовно дві зони: зелена та червона. Зелена - для приїжджих з країн, де ситуація з коронавірусом така ж або ліпша, ніж в Україні. Червона - для країн, де епідемічна ситуація гірша. Пасажири з червоної зони мають пройти 14-денну самоізоляцію і зареєструватися в додатку "Дія". У іноземців тепер теж вимагатимуть медичну страховку. Які ще нововведення, дивіться у сюжеті DW:
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Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя. Репортаж DW. (03.06.2020)