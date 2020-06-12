Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (відео)

До 15 червня мають оприлюднити повний перелік процедури контролю. За попереднім планом Мінохоронздоров’я, в аеропортах для туристів буде передбачено умовно дві зони: зелена та червона. Зелена - для приїжджих з країн, де ситуація з коронавірусом така ж або ліпша, ніж в Україні. Червона - для країн, де епідемічна ситуація гірша. Пасажири з червоної зони мають пройти 14-денну самоізоляцію і зареєструватися в додатку "Дія". У іноземців тепер теж вимагатимуть медичну страховку. Які ще нововведення, дивіться у сюжеті DW: