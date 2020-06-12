 Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.06.2020

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Політика й суспільство

Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (відео)

15 червня Україна має поновити міжнародне пасажирське авіасполучення. Щоправда, не до всіх країн, і пасажири мають бути готові до багатьох несподіванок в аеропорту і в салоні літака. Які нові правила польотів?

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До 15 червня мають оприлюднити повний перелік процедури контролю. За попереднім планом Мінохоронздоров’я, в аеропортах для туристів буде передбачено умовно дві зони: зелена та червона. Зелена - для приїжджих з країн, де ситуація з коронавірусом така ж або ліпша, ніж в Україні. Червона - для країн, де епідемічна ситуація гірша. Пасажири з червоної зони мають пройти 14-денну самоізоляцію і зареєструватися в додатку "Дія". У іноземців тепер теж вимагатимуть медичну страховку. Які ще нововведення, дивіться у сюжеті DW:

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