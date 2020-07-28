Нові правила виклику швидкої допомоги в Україні (відео)

До кого тепер поїде "швидка"? Скільки часу чекати прибуття карети? Хто платить за виклик? Про зміну правил виклику екстреної медичної допомоги, яку оголосило Міністерство охорони здоров'я України.
Підвищити ефективність роботи "служби 103" вже понад рік намагаються в межах медичної реформи. Окрім оновлення автопарку швидких та модернізації диспетчерських, йдеться про цілковиту зміну підходу до обслуговування громадян, які потребують екстреної допомоги. Що варто знати, перш ніж викликати "швидку"?
Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої.
Серед цілей розпочатої рік тому реформи екстреної медицини - оновлення транспорту й диспетчерських, мережа стаціонарів, готових до будь-якого пацієнта. DW порівняла ситуацію у Києві та за 100 кілометрів від столиці.