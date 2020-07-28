 Нові правила виклику швидкої допомоги в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.07.2020

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Політика й суспільство

Нові правила виклику швидкої допомоги в Україні (відео)

До кого тепер поїде "швидка"? Скільки часу чекати прибуття карети? Хто платить за виклик? Про зміну правил виклику екстреної медичної допомоги, яку оголосило Міністерство охорони здоров'я України.

Швидка допомога у Києві (picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko)

Підвищити ефективність роботи "служби 103" вже понад рік намагаються в межах медичної реформи. Окрім оновлення автопарку швидких та модернізації диспетчерських, йдеться про цілковиту зміну підходу до обслуговування громадян, які потребують екстреної допомоги. Що варто знати, перш ніж викликати "швидку"? 

DW.COM

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