Нові правила виклику швидкої допомоги в Україні (відео)

Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео)

Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої.