Нові демонстрації у східнонімецькому Хемніці

У саксонському місті Хемніці не припиняються масові акції, які почались після вбивства місцевого жителя, у якому підозрюють мігрантів. У п'ятницю, 7 вересня, на нові демонстрації знову вийшли сотні людей.

Поліція повідомила, що ввечері у центрі міста біля пам'ятника Карлу Марксу (місто за часів НДР називалося Карл-Маркс-Штадт - Ред.) зібрались близько 2500 прихильників правопопулістської організації Pro Chemnitz, а також близько 500 їхніх противників. Симпатики праворадикального руху пройшлись центром міста, вигукуючи гасла "Меркель повинна піти", та "Народ - це ми". Противники ксенофобії йшли під гаслом "Ми залишаємось антифашистські активними".

Одночасно в центрі міста проходить концерт класичної музики проти ксенофобії та насильства, на який прийшли кілька тисяч людей. За правопорядком стежить місцева поліція, а також правоохоронці з інших федеральних земель. Повідомляється, що ситуація у місті залишається спокійною.

Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого 35-річного чоловіка, у якому підозрюють мігрантів. Відтак у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві, походження яких встановлюється. Третій перебуває у розшуку.