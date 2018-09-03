 Нові демонстрації у східнонімецькому Хемніці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

Нові демонстрації у східнонімецькому Хемніці

На вулицях Хемніца знову відбулись демонстрації. У центрі міста зібрались правопопулісти та їхні противники.

В Хемніці відбуваються нові акції

В Хемніці відбуваються нові акції

У саксонському місті Хемніці не припиняються масові акції, які почались після вбивства місцевого жителя, у якому підозрюють мігрантів. У п'ятницю, 7 вересня, на нові демонстрації знову вийшли сотні людей.

Поліція повідомила, що ввечері у центрі міста біля пам'ятника Карлу Марксу (місто за часів НДР називалося Карл-Маркс-Штадт - Ред.) зібрались близько 2500 прихильників правопопулістської організації Pro Chemnitz, а також близько 500 їхніх противників. Симпатики праворадикального руху пройшлись центром міста, вигукуючи гасла "Меркель повинна піти", та "Народ - це ми". Противники ксенофобії йшли під гаслом "Ми залишаємось антифашистські активними".

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Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві. (05.09.2018)

Одночасно в центрі міста проходить концерт класичної музики проти ксенофобії та насильства, на який прийшли кілька тисяч людей. За правопорядком стежить місцева поліція, а також правоохоронці з інших федеральних земель. Повідомляється, що ситуація у місті залишається спокійною.

Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого 35-річного чоловіка, у якому підозрюють мігрантів. Відтак у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві, походження яких встановлюється. Третій перебуває у розшуку.

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