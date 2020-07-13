Нові дані з ФРН: вакцина від COVID-19 може виявитися малоефективною

Тести пацієнтів, які кілька місяців тому перехворіли на коронавірусну хворобу, показують, що кількість антитіл в їхній крові з часом знижується. Це може свідчити про те, що вакцина від коронавірусу, появи якої на ринку з нетерпінням чекають у всьому світі, може виявитися малоефективною, оскільки вона не гарантуватиме захисту від повторного зараження.

Про поступове зникнення антитіл до коронавірусу в крові пацієнтів, які заразилися ним кілька місяців тому і зуміли побороти хворобу силами власного імунітету, говорить дослідження науковців з Мюнхенської клініки Швабінг (München Klinik Schwabing). Про його результати повідомила в неділю, 12 липня, німецька ділова газета Handelsblatt.

Саме в цій клініці в січні проходили лікування перші в Німеччині пацієнти з коронавірусом.

Чи можна заразитися коронавірусомповторно?

"У процесі спеціального тесту, проведення якого можливе тільки в лабораторії з підвищеними умовами безпеки, ми спостерігали зниження кількості так званих нейтралізуючих антитіл у чотирьох з дев'яти пацієнтів", - розповідає головний лікар відділення інфекційних захворювань Мюнхенської клініки Швабінг Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

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"Наскільки це вплине на довгостроковий імунітет і стратегію вакцинації, поки залишається предметом спекуляцій. Однак за цим необхідно уважно стежити", - додає він. За словами експерта, результати дослідження говорять про можливість повторного зараження після вже перенесеної хвороби.

Які клітини впливають на формування довгострокового імунітету

Як пояснив Вендтер, на формування довгострокового захисту організму від інфекції впливає не тільки імунітет, що набувається за допомогою так званих B-лімфоцитів (наявність саме такого імунітету визначають антитіла), але і імунітет, що набувається за допомогою T-лімфоцитів. Останній, ймовірно, може захистити організм тоді, коли антитіла були загублені, вказує експерт. Т-клітини здатні побороти вірус, якщо організм вже колись з ним стикався.

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Результати дослідження, проведеного під керівництвом Клеменса Вендтера, підтверджують результати інших, аналогічних досліджень. Так, китайські вчені раніше опублікували в медичному професійному виданні Nature Medicine результати дослідження, згідно з яким кількість антитіл до коронавірусу в крові колишніх пацієнтів істотно знижується. Особливо помітно це у людей, які перенесли зараження безсимптомно, говорилося в публікації.

Але і у тих, хто переніс захворювання з ускладненнями, зменшення кількості антитіл доволі суттєве, додавали дослідники. Крім того, організм пацієнтів, які перехворіли коронавірусом зі слабкими симптомами, виробляв менше антитіл і, відповідно, мав слабший імунітет, говорилося в публікації.

Пошуки вакцини від коронавірусу в Німеччині

Тим часом в університетській клініці Тюбінгена в Німеччині 4000 добровольців виявили бажання брати участь у розпочатому в середині червня тестуванні потенційної вакцини проти коронавірусу. Його мета: перевірити переносимість організмом вакцини-кандидата, розробленої тюбінгським фармацевтичним підприємством Curevac.

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На сьогоднішній день цією вакциною вже були щеплені 50 осіб. Не всі добровольці отримають можливість взяти участь у випробуваннях вакцини: щеплені будуть 168 з них. Вакцинація буде здійснюватися не тільки в Тюбінгені, а й у випробувальних центрах в Женеві, Ганновері та Мюнхені.

Йдеться про так звані випробування "першої фази". Якщо вони пройдуть успішно, вчені зможуть провести аналогічні дослідження зі значно більшою кількістю добровольців.

Curevac стало другим у Німеччині підприємством, яке отримало дозвіл на проведення клінічних випробувань потенційної вакцини. Першим в Німеччині підприємством, яке отримало дозвіл на проведення таких випробувань, була компанія Biontech з Майнца.