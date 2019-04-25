Нові вибухи на Шрі-Ланці: загинуло 15 людей

На сході Шрі-Ланки ввечері в п'ятницю, 26 квітня, пролунали нові вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей, повідомила поліція. Вибухи стались у будинку в поселенні Сейнтамаруту біля міста Калмунай, передає агенція dpa. Серед загиблих троє жінок та шестеро дітей. Ще одна жінка та дитина отримали поранення та були госпіталізовані.
Вибухи стались у той час, коли поліція оточила будинок та планувала обшукати його. Правоохоронці підозрювали, що в ньому перебувають особи, причетні до терактів, що стались на острові в минулі вихідні, повідомив речник поліції. В ході операції почалась перестрілка, а потім пролунали три вибухи. За даними поліції, вибухи були скоєні одним або кількома терористами-смертниками.
За кілька годин до цього поліція затримала сімох людей та виявила велику кількість вибухівки у містечку Самантурай. Окрім того, були виявлені пояси смертників, дрон та прапор з ознаками терористичного угрупування "Ісламська держава", яке, як вважається, стоїть за терактами, що стались у минулі вихідні на Шрі-Ланці. Також було знайдено близько 100 тисяч кульок з підшипників, які зазвичай використовуються для посилення дії вибуху. Раніше у столиці країни Коломбо поліція затримала трьох людей, які мали близько кілограма вибухівки.
Правоохоронці попереджають про ризик подальших атак. Через це заходи безпеки в країні були посилені. Церкви та мечеті в столиці залишаються зачиненими, служби скасовані. Уряд вирішив перенести відкриття шкіл з 23 квітня на 6 травня. Міністерство оборони закликало політичні партії перенести заплановані на 1 травня демонстрації. У п'ятницю більшість підприємств закрилося раніше, ніж звичайно, а кількість відвідувачів державних установ скоротилася на 50 відсотків.
Як повідомлялося, 21 квітня, коли католики святкували Великдень, на Шрі-Ланці сталася наймасштабніша терористична атака з моменту закінчення громадянської війни 10 років тому. Внаслідок восьми вибухів, що пролунали в церквах та готелях, загинуло 253 особи, ще 485 людей отримали поранення. 25 квітня на острові знову пролунав вибух - здетонував вибуховий пристрій, закладений поблизу будівлі суду. Інцидент стався на відстані 40 кілометрів від столиці країни Коломбо.
Уряд країни покладав відповідальність за скоєне на два місцевих ісламістських угруповання, одне з яких - "Національний Таухід Джамаат". Пізніше про свою відповідальність за теракти заявило й терористичне угруповання "Ісламська держава".
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Наодинці з бідою
Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Їй було лише 13
На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Безмежна жалоба
Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Самотній подорожній
На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Сила вибухів
Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Об'єднані горем
Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зламані життя
Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Жалоба та солідарність
Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зруйноване сімейне щастя
Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.
Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський