Нові вибухи на Шрі-Ланці: загинуло 15 людей

На сході Шрі-Ланки ввечері в п'ятницю, 26 квітня, пролунали нові вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей, повідомила поліція. Вибухи стались у будинку в поселенні Сейнтамаруту біля міста Калмунай, передає агенція dpa. Серед загиблих троє жінок та шестеро дітей. Ще одна жінка та дитина отримали поранення та були госпіталізовані.

Вибухи стались у той час, коли поліція оточила будинок та планувала обшукати його. Правоохоронці підозрювали, що в ньому перебувають особи, причетні до терактів, що стались на острові в минулі вихідні, повідомив речник поліції. В ході операції почалась перестрілка, а потім пролунали три вибухи. За даними поліції, вибухи були скоєні одним або кількома терористами-смертниками.

За кілька годин до цього поліція затримала сімох людей та виявила велику кількість вибухівки у містечку Самантурай. Окрім того, були виявлені пояси смертників, дрон та прапор з ознаками терористичного угрупування "Ісламська держава", яке, як вважається, стоїть за терактами, що стались у минулі вихідні на Шрі-Ланці. Також було знайдено близько 100 тисяч кульок з підшипників, які зазвичай використовуються для посилення дії вибуху. Раніше у столиці країни Коломбо поліція затримала трьох людей, які мали близько кілограма вибухівки.

Правоохоронці попереджають про ризик подальших атак. Через це заходи безпеки в країні були посилені. Церкви та мечеті в столиці залишаються зачиненими, служби скасовані. Уряд вирішив перенести відкриття шкіл з 23 квітня на 6 травня. Міністерство оборони закликало політичні партії перенести заплановані на 1 травня демонстрації. У п'ятницю більшість підприємств закрилося раніше, ніж звичайно, а кількість відвідувачів державних установ скоротилася на 50 відсотків.

Як повідомлялося, 21 квітня, коли католики святкували Великдень, на Шрі-Ланці сталася наймасштабніша терористична атака з моменту закінчення громадянської війни 10 років тому. Внаслідок восьми вибухів, що пролунали в церквах та готелях, загинуло 253 особи, ще 485 людей отримали поранення. 25 квітня на острові знову пролунав вибух - здетонував вибуховий пристрій, закладений поблизу будівлі суду. Інцидент стався на відстані 40 кілометрів від столиці країни Коломбо.

Уряд країни покладав відповідальність за скоєне на два місцевих ісламістських угруповання, одне з яких - "Національний Таухід Джамаат". Пізніше про свою відповідальність за теракти заявило й терористичне угруповання "Ісламська держава".