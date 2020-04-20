Нові будні українських студентів у Європі часів пандемії

Поки країни-члени Євросоюзу розробляють план поступового послаблення карантинних обмежень, пандемія COVID-19 вже змінила звичні будні жителів Європи. Безлюдні вулиці, закриті кафе та ресторани, робота з дому та уроки онлайн стали звичними явищами. Спалах пандемії припав на початок літнього семестру в європейських університетах, тому їм довелося нашвидкуруч організувати дистанційне навчання. DW запитала українських студентів, котрі навчаються в країнах ЄС, як змінилося їхнє життя через карантин.

Італія: дистанційне навчання й дистанційний підробіток

Першими під обмежувальні заходи потрапили італійські університети. Ще 4 березня уряд Італії оголосив загальнонаціональний карантин, всі школи та університети закрили. За тиждень до цього, до Неаполя на навчання в рамках міжнародної освітньої програми мобільності ERASMUS приїхала львів'янка Софія Гаврилюк, яка вивчає міжнародне та європейське комерційне право.

Софія Гаврилюк тепер вчиться і підробляє дистанційно

Дівчина розповідає, що встигла тільки зареєструватися на курси в університеті, але заняття жодного разу так не відвідала, адже навчання перевели в режим онлайн. Упродовж декількох днів після запровадження карантину іноземні студенти, які також приїхали за програмою ERASMUS, почали масово повертатися додому: "Із 220 ERASMUS-студентів у Неаполі залишилися лише 40-50", - пригадує Гаврилюк.

Студентка каже, що й сама про це думала, однак її "зупиняла думка, що ризик захворіти, перебуваючи в літаку, вищий, ніж на карантині в Італії, а коли бажання повернутися стало сильнішим, то авіасполучення вже скасували". Зараз, після семи тижнів навчання онлайн Софія зауважує, що воно мало чим відрізняється від звичайного. Фінансування свого перебування в Неаполі, за словами дівчини, для неї не проблема, оскільки програма мобільності надає щомісячну стипендію. Гаврилюк також продовжує дистанційно працювати в американській IT-фірмі.

Незручностей завдають хіба суворі карантинні заходи в Італії: на вулицю можна виходити тільки поодинці, і лише з поважної причини. Порушникам загрожує штраф. Однак дівчина зізнається, що до іноземних студентів поліцейські ставляться дещо лояльніше, можуть обмежитися лише зауваженням та фразою go home ("йдіть додому" англійською).

Уже звичний онлайн у Фінляндії

Ще задовго до спалаху коронавірусу в Європі весняно-літній семестр розпочався у Фінляндії, де у Вааському університеті вивчає міжнародний бізнес Ольга Федорончук з Івано-Франківська.

Ольга Федорончук занепокоєна своїм майбутнім

"Перше заняття другого семестру в мене було вже 7 січня", - розповідає дівчина. Хоча епідеміологічна ситуація у Фінляндії краща, ніж в більшості країн Європи, 16 березня тут також перевели навчання в режим онлайн. Однак, за словами студентки, довго звикати не довелося, адже у Фінляндії дистанційні заняття - звична практика, і минулого семестру в неї вже був курс, що проходив повністю онлайн. "На якість навчання це не впливає, однак бувають проблеми з книгами, оскільки доступу до звичайної бібліотеки і підручників зараз немає", - каже Ольга.

Становище студентки внаслідок епідемії майже не змінилось. Хоча у Ваасі, де вона проживає, працюють лише продуктові магазини та аптеки, обмежень на пересування немає. За програмою "подвійного диплому" вона і надалі отримує стипендію. Стурбованість у неї викликає лише ситуація на ринку праці, адже вже цього літа Федорончук закінчує своє навчання на магістратурі. "У Фінляндії і так дуже висока конкуренція, а через вірус, який блокує економіку, стало ще важче. Я подавалася на програми для студентів у великі міжнародні компанії в Гельсінкі і отримала багато відмов через ситуацію з вірусом. Вакансії або заморожуються, або просто їх закривають", - змальовує студентка свій досвід пошуку роботи.

Порожній гуртожиток у Польщі

Літній семестр у Польщі розпочався за розкладом, 24 лютого. Там у Ягеллонському університеті в Кракові вивчає філологію Романна, яка попросила не вказувати своє прізвище.

Де справді можна відчути наслідки пандемії, так це на вулицях Кракова, розповідає Романна

Двотижневі канікули в лютому дівчина провела на батьківщині, а коли поверталася до Польщі, то там ще не було зареєстровано жодного випадку інфікування. Однак уже 12 березня уряд країни розпорядився закрити всі навчальні заклади, а навчання перевели в режим онлайн.

За словами Романни, карантин ніяк не вплинув на якість навчання, і дуже задоволена рівнем організації навчального процесу. "Заняття проходять як зазвичай, тільки онлайн", - зазначає студентка. Де справді можна відчути наслідки пандемії, так це на вулицях міста та в гуртожитку. "Зараз гуртожиток наполовину порожній, гостей до гуртожитку не пускають, а вхід лише за перепусткою", - каже студентка. На вулиці потрібно носити маску та мати із собою документи. Заклади харчування закриті, серед них і ресторан, де раніше студентка підпрацьовувала після занять. Деякі польські гуртожитки з розумінням поставились до студентів, які тимчасово виїхали з них, та знизили їм оплату за проживання.

Без доступу до бібліотек

Навчальний семестр в Оксани Чорної, яка вже третій рік вивчає науку про демократію в Університеті Регенсбурга, розпочався 20 квітня. Однак студентів завчасно попередили про те, що заняття будуть проходити дистанційно, та попросили завантажити відповідне програмне забезпечення на кшталт Zoom. Хоча канікули розпочалися ще на початку лютого, в Оксани не було багато вільного часу. Їй потрібно було написати декілька есе для деяких курсів та завершити курсову роботу.

Оксана Чорна: треба завершувати курсову, а бібліотеки зачинені

Труднощі розпочалися із запровадженням в Німеччині обмежувальних заходів, оскільки для написання роботи студентка часто відвідувала бібліотеку. "Зараз усі університетські бібліотеки закриті. Взяти нові книги та повернути ті, що є на руках, немає можливості", - розповідає Чорна. На канікулах вона час від часу підпрацьовувала в ресторані на автозаправному комплексі, але в Німеччині заклади харчування зараз не працюють. Утім, студентка отримує стипендію від фонду Конрада Аденауера, тому тимчасова втрата підробітку не матиме катастрофічних наслідків для її бюджету.

Вчитися в Німеччині… з України

А от чернівчанку Юлію Сторожук, яка теж вчиться у Німеччині й вивчає медіа та комунікації в Університеті Лейпцига, карантин застав в Україні, куди вона повернулася ще на початку лютого.

Дівчина уважно стежила, як розгортаються події в Німеччині, та попередньо планувала повернутися в Лейпциг у кінці березня. Коли 16 березня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) оголосила про запровадження обмежувальних заходів, з університету повідомили про запровадження карантину до 4 травня та про переведення навчання в режим онлайн. "Я вирішила, що краще бути вдома, в колі сім'ї, в такий непростий час", - пригадує дівчина.

Зараз Юлія навчається із своєї квартири в Чернівцях. "Мені дуже подобається. У нас всі заняття по розкладу, але не онлайн. Викладачі надсилають нам відеозаписи лекцій, а також створюють дискусійні форуми для студентів, де ми можемо обговорювати тему заняття та ставити додаткові питання, якщо щось незрозуміло", - розповідає дівчина. У Лейпцигу студентка проживає в гуртожитку, тому намагалася зв'язатися адміністрацією гуртожитку з проханням знизити ціну на період її відсутності, однак так і не отримала відповіді. Зараз їй залишається лише чекати відкриття кордону та відновлення звичного навчального процесу.