Нові авто й надалі "з'їдають" значно більше пального, ніж вказують виробники

Той, хто купує новий автомобіль, як правило, керується у своєму виборі зокрема й показниками витрат ним пального. Однак у реальних умовах авто "з'їдають" в середньому на 39 відсотків більше пального, ніж вказують виробники. Такими є результати дослідження Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (International Council on Clean Transportation, далі - ICCT), опублікованого у п'ятницю, 11 січня, повідомляє інформаційне агентство dpa. За його даними, для середньостатистичного водія це означає збільшення видатків у середньому на 400 євро на рік.
У дослідженні, дані якого стосуються 2017 року, було охоплено 1,3 мільйона автомобілів у восьми європейських країнах. У порівнянні з попереднім роком відмінність між заявленими і реальними показниками споживання пального зменшилася уперше з 2012 року, відколи проводяться дослідження, - на один відсоток. "До цього відмінність від року до року зростала", - зазначив дослідник ICCT Уве Тітґе (Uwe Tietge), слова якого наводить інформагентство AFP.
Між різними автовиробниками є значні відмінності, говориться в дослідженні. Так, автомобілі виробництва Audi, BMW, Daimler та Volvo демонструють в середньому найбільші відмінності між реальними та заявленими показниками витрат пального. Найменше ці дані відрізняються в автомобілях таких концернів як Honda й Mazda.
Які лазівки використовують автоконцерни
Аби досягти бажаних низьких показників споживання пального, автовиробники вдаються до обману. "Шини дуже сильно накачують, протектор зішкрібають, гуму роблять більш твердою, нагріваючи в печі. Кондиціонер вибудовують, радіо вимикають", - зазначає експерт організації Петер Мок (Peter Mock). Він також вказує на те, що з 2021 року автовиробники будуть зобов'язані протоколювати реальне споживання автомобілями пального і, відповідно, реальні викиди СО2 в атмосферу.
ICCT відіграла значну роль у викритті маніпуляцій з викидами дизельних авто, відомих як "дизельний скандал". Як припускають дослідники, викриття обману автовиробників сприяло зростанню громадського інтересу й до занижених показників витрат пального. Що, на думку представників ICCT, могло спричинити незначне зменшення різниці між заявленими й реальними показниками.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Межа - лише небо
Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Увага, затори!
За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Зірвиголови на дорогах
Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Посміхайтеся - вас знімають
Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Мобільні суворо заборонені
Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Геть з дороги!
Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Аварійний трикутник
У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Пам’ятайте про проміле!
У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Зимова гума
Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Без поспіху і метушні
Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?
Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович