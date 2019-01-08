Нові авто й надалі "з'їдають" значно більше пального, ніж вказують виробники

Той, хто купує новий автомобіль, як правило, керується у своєму виборі зокрема й показниками витрат ним пального. Однак у реальних умовах авто "з'їдають" в середньому на 39 відсотків більше пального, ніж вказують виробники. Такими є результати дослідження Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (International Council on Clean Transportation, далі - ICCT), опублікованого у п'ятницю, 11 січня, повідомляє інформаційне агентство dpa. За його даними, для середньостатистичного водія це означає збільшення видатків у середньому на 400 євро на рік.

У дослідженні, дані якого стосуються 2017 року, було охоплено 1,3 мільйона автомобілів у восьми європейських країнах. У порівнянні з попереднім роком відмінність між заявленими і реальними показниками споживання пального зменшилася уперше з 2012 року, відколи проводяться дослідження, - на один відсоток. "До цього відмінність від року до року зростала", - зазначив дослідник ICCT Уве Тітґе (Uwe Tietge), слова якого наводить інформагентство AFP.

Між різними автовиробниками є значні відмінності, говориться в дослідженні. Так, автомобілі виробництва Audi, BMW, Daimler та Volvo демонструють в середньому найбільші відмінності між реальними та заявленими показниками витрат пального. Найменше ці дані відрізняються в автомобілях таких концернів як Honda й Mazda.

Які лазівки використовують автоконцерни

Аби досягти бажаних низьких показників споживання пального, автовиробники вдаються до обману. "Шини дуже сильно накачують, протектор зішкрібають, гуму роблять більш твердою, нагріваючи в печі. Кондиціонер вибудовують, радіо вимикають", - зазначає експерт організації Петер Мок (Peter Mock). Він також вказує на те, що з 2021 року автовиробники будуть зобов'язані протоколювати реальне споживання автомобілями пального і, відповідно, реальні викиди СО2 в атмосферу.

ICCT відіграла значну роль у викритті маніпуляцій з викидами дизельних авто, відомих як "дизельний скандал". Як припускають дослідники, викриття обману автовиробників сприяло зростанню громадського інтересу й до занижених показників витрат пального. Що, на думку представників ICCT, могло спричинити незначне зменшення різниці між заявленими й реальними показниками.

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