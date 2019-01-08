 Нові авто й надалі ″з′їдають″ значно більше пального, ніж вказують виробники | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.01.2019

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Економіка

Нові авто й надалі "з'їдають" значно більше пального, ніж вказують виробники

Нові автомобілі на практиці споживають значно більше пального, ніж вказують компанії-виробники. Однак різниця між реальними і заявленими показниками трохи зменшилася, констатують у дослідженні ICCT.

Нові автомобілі на стоянці (фото з архіву)

Більші витрати автомобілями пального означають і більший негативний вплив на клімат

Той, хто купує новий автомобіль, як правило, керується у своєму виборі зокрема й показниками витрат ним пального. Однак у реальних умовах авто "з'їдають" в середньому на 39 відсотків більше пального, ніж вказують виробники. Такими є результати дослідження Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (International Council on Clean Transportation, далі - ICCT), опублікованого у п'ятницю, 11 січня, повідомляє інформаційне агентство dpa. За його даними, для середньостатистичного водія це означає збільшення видатків у середньому на 400 євро на рік.

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Різниця між реальною витратою та даними, які вказують автовиробники, становить 42 відсотки. (17.11.2016)

Дослідники виявили, що легкові дизельні автомобілі у вуличних умовах викидають більше окису азоту, ніж вантажівки. (06.01.2017)

Захисники прав споживачів і автомобільний клуб ADAC хочуть домогтися визначення відповідальності Volkswagen перед автовласниками через маніпулювання даними про вміст вихлопів. (01.11.2018)

У дослідженні, дані якого стосуються 2017 року, було охоплено 1,3 мільйона автомобілів у восьми європейських країнах. У порівнянні з попереднім роком відмінність між заявленими і реальними показниками споживання пального зменшилася уперше з 2012 року, відколи проводяться дослідження, - на один відсоток. "До цього відмінність від року до року зростала", - зазначив дослідник ICCT Уве Тітґе (Uwe Tietge), слова якого наводить інформагентство AFP.

Між різними автовиробниками є значні відмінності, говориться в дослідженні. Так, автомобілі виробництва Audi, BMW, Daimler та Volvo демонструють в середньому найбільші відмінності між реальними та заявленими показниками витрат пального. Найменше ці дані відрізняються в автомобілях таких концернів як Honda й Mazda.

Які лазівки використовують автоконцерни

Аби досягти бажаних низьких показників споживання пального, автовиробники вдаються до обману. "Шини дуже сильно накачують, протектор зішкрібають, гуму роблять більш твердою, нагріваючи в печі.  Кондиціонер вибудовують, радіо вимикають", - зазначає експерт організації Петер Мок (Peter Mock). Він також вказує на те, що з 2021 року автовиробники будуть зобов'язані протоколювати реальне споживання автомобілями пального і, відповідно, реальні викиди СО2 в атмосферу.

ICCT відіграла значну роль у викритті маніпуляцій з викидами дизельних авто, відомих як "дизельний скандал". Як припускають дослідники, викриття обману автовиробників сприяло зростанню громадського інтересу й до занижених показників витрат пального. Що, на думку представників ICCT, могло спричинити незначне зменшення різниці між заявленими й реальними показниками.

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Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну

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  • Телефони суворо заборонені

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    Мобільні суворо заборонені

    Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

  • Геть з дороги!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Геть з дороги!

    Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

  • Аварійний трикутник

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Аварійний трикутник

    У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

  • Пам’ятайте про промілле!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Пам’ятайте про проміле!

    У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

  • Зимова гума

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зимова гума

    Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

  • Без поспіху і метушні

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Без поспіху і метушні

    Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?

    Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович


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Нові автомобілі на стоянці (фото з архіву)

Нові авто "з'їдають" більше палива, ніж вказують виробники

Різниця між реальним і заявленим споживанням автомобілями пального трохи зменшилася, вказується в дослідженні ICCT. 

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