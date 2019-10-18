 Новорічна ніч: у Німеччині горів зоопарк, загинули всі мавпи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

Новорічна ніч: у Німеччині горів зоопарк, загинули всі мавпи

Під час пожежі, яка сталась у новорічну ніч в зоопарку німецького Крефельда, загинули усі тварини у мавпятнику.

Через пожежу на Новий рік у мавпятнику зоопарку Крефельда загинули усі мавпи

Через пожежу на Новий рік у мавпятнику зоопарку Крефельда загинули усі мавпи

У ніч на Новий рік в зоопарку німецького міста Крефельд вщент згорів мавпятник, а усі тварини, що мешкали у ньому, загинули у вогні. Про це у середу, 1 січня, на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба зоосаду.

"О 5:50 ранку наші найбільші побоювання виявилися реальністю. У мавпятнику не залишилось тварин, які б вижили", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у зоопарку зазначили, що вогонь не ушкодив так званий садок горил, в якому мешкала ціла родина цих тварин. Пожежники гасили пожежу фактично всю ніч.

Поки причини пожежі залишаються нез'ясованими, але телеканал WDR повідомляє, що причиною пожежі могли стати феєрверки. Поліція розпочала розслідування з цього приводу.

У зоопарку повідомили, що до нього вже почали надходити численні пропозиції допомоги, але керівництво зоосаду поки не в змозі зрозуміти яка саме допомога зараз може бути потрібна.

На 2000 квадратних метрах мавпятника, зведеного у 1975 році, мешкали орангутанги, шимпанзе, мавпи-ігрунки, кажани та птахи. При цьому орангутангів та шимпанзе ще до 2020 року мали виселити у окреме приміщення.

Як повідомлялось, у Сіднеї святкували Новий рік із масштабним феєрверком, попри лісові пожежі, що зараз вирують південному сході Австралії. У вогні загинули тисячі коал.

У вересні цього року в зоопарку Берліна вперше в історії Німеччини народилися панди-двійнята.

Дивитись відео 02:17

Диво-істота з паризького зоопарку (18.10.2019)

Аудіо й відео до теми

Диво-істота з паризького зоопарку (18.10.2019)  

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