 Новопризначені судді Конституційного Суду склали присягу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Новопризначені судді Конституційного Суду склали присягу

До виконання своїх обов'язків приступили судді Конституційного Суду Олег Первомайський та Ірина Завгородня. Їх було обрано за квотою Верховної Ради.

Конституційний Суд України

КСУ

Судді Конституційного Суду України (КСУ) Олег Первомайський та Ірина Завгородня приступили до виконання своїх обов'язків. У понеділок, 24 вересня, в суді вони зачитали присягу, передає інформагенція "Українські Новини". Їх обох було призначено суддями КСУ за квотою Верховної Ради.

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Президент України Петро Порошенко, який також був присутній на церемонії складання суддями присяги, заявив, що відтепер КСУ вперше після Революції гідності працюватиме в повному складі, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Президент хоче пришвидшення судової реформи

Порошенко також заявив про необхідність "забезпечити незалежність судової системи, незалежність від політики". Серед іншого президент України наголосив на важливості "забезпечити імплементацію судової реформи в найкоротші терміни, разом із завершенням формування Антикорупційного суду", цитує "Інтерфакс-Україна". Порошенко також нагадав, що на розгляді суддів КСУ перебуває законопроект про закріплення стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

Ірину Завгородню та Олега Первомайського Верховна Рада призначила суддями Конституційного суду України минулого тижня. Кандидатуру судді Первомайського висунула фракція "Народний фронт", а Завгородньої - "Блок Петра Порошенка" (БПП).

46-річний Первомайський з 2011 року працював доцентом кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015 року парламент призначив його членом тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, а 2016 року - членом конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

 

53-річна Завгородня з 2011 року працювала суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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