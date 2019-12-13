Новообраний президент Алжиру на тлі протестів пообіцяв діалог

Новообраний президент Алжиру Абдельмаджід Теббун у п'ятницю, 13 грудня, під час свого першого публічного виступу заявив, що розпочне консультації щодо створення нової конституції країни. Пізніше вона буде винесена на голосування на референдумі, передає агенція Reuters.

Теббун також запропонував "серйозний діалог" з опозиційними протестувальникам. Він пообіцяв провести реформи для скорочення витрат на імпорт та "відкрити нову сторінку" для Алжиру.

Тим часом десятки тисяч людей вийшли на вулиці у п'ятницю з протестом проти результатів президентських виборів. Мирні демонстрації пройшли в столиці країни, місті Алжирі, Орані, Константині та інших містах, повідомляє агенція AP. Мітингарі скандували "Ні ганебним виборам".

Під час протестів у столиці країни

В деяких місцях поліція швидко розігнала протестувальників. Місцеві ЗМІ повідомляють про численні арешти. Протестувальники незадоволені проведеними виборами глави держави, оскільки усі п'ятеро кандидатів на посаду президента були представниками політичної еліти, пов'язаними з експрезидентом Абдельазізом Бутефлікою.

Нагадаємо, протести в Алжирі почались у березні цього року, після того, як 82-річний президент країни Бутефліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. На тлі протестів на початку квітня він подав у відставку. Згодом тимчасовим в. о. президента країни був призначений Абделькадер Бенсалах.

Вибори президента, які мали відбутись 4 липня цього року, були скасовані. Протести у країні не припинилися - мітингарі вимагали усунення правлячої верхівки та бізнесменів, які десятиліттями правили країною.