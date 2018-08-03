Новинський заявляє про наявне підтвердження законності надання йому громадянства

Депутат від фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський повідомив, що Державна міграційна служба України в 2016 році начебто вже підтверджувала законність надання йому українського громадянства. Про це політик написав у п'ятницю, 3 серпня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Новинський також оприлюднив копію листа міграційної служби з цього приводу.

"За результатами перевірки порушень законодавства України з питань громадянства не встановлено, про що президента України було поінформовано в установленому порядку", - сказано в документі, оприлюдненому депутатом. Повідомляється, що згадана перевірка проводилася за дорученням президента України Петра Порошенка в рамках розгляду електронної петиції на сайті президента.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України перевіряє законність надання Новинському українського громадянства. Прокуратура спрямувала клопотання щодо вилучення з управління Державної міграційної служби оригіналу справи про прийняття до громадянства Новинського. Суд задовольнив клопотання.

"Міграційна служба вже неодноразово перевіряла дотримання процедури і законність надання мені громадянства", - написав Новинський у Facebook. "Спеціально для прокурорів публікую офіційну відповідь служби, в якому чітко сказано, що "порушень законодавства України з питань громадянства не встановлено", - додав Новинський.

Нагадаємо, що Вадим Новинський, який народився в Росії, отримав український паспорт у 2012-му році на підставі указу тодішнього президента України Віктора Януковича за "визначні заслуги перед Україною". Крім того, Новинський стверджував, що громадянство він отримав на прохання тодішнього міністра економіки, а нині президента України Петра Порошенка. Новинський входить до переліку найбагатших українців, у 2017 році його статки оцінювались у понад півмільярда доларів.