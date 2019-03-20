Новим головою НАЗК став Олександр Новіков

Конкурсна комісія обрала на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Генеральної прокуратури України (ГПУ) Олександра Новікова. Про це в понеділок, 16 грудня, на засіданні комісії повідомив співголова відомства, колишній експерт Ради Європи з антикорупційних питань Тільман Гоппе (Tilman Hoppe).

Як зазначає агентство "Українські новини", всі члени комісії підтримали цю кандидатуру. Призначення Новікова на посаду голови НАЗК тепер розгляне уряд України. Всі відібрані раніше вісім фіналістів пройшли інтерв'ю з комісією.

Новіков працює прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Він здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з правознавства. Раніше він був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році. Конкурсна комісія зазначила компетенцію Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень.