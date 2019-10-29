Новим гендиректором МАГАТЕ став аргентинський дипломат Рафаель Гроссі

Постійний представник Аргентини в Австрії Рафаель Гроссі обраний новим генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Його кандидатуру у вівторок, 29 жовтня, підтримали дві третини ради керуючих МАГАТЕ.

Суперником Гроссі був представник Румунії Корнел Феруце, який виконував обов'язки генерального директора після раптової смерті в липні цього року колишнього глави організації Юкії Амано, який керував МАГАТЕ з 2009 року. Тепер кандидатуру аргентинця повинні затвердити на Генеральній конференції організації, в якій представлені усі держави, що є її членами.

Гросс вже заявив про бажання "заново відрегулювати" МАГАТЕ, щоб привернути посилену увагу до таких проблем, як ядерна безпека.

Створена в 1957 році МАГАТЕ є незалежною міжурядовою організацією в системі ООН. Її головна мета - забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї.