 Новим гендиректором МАГАТЕ став аргентинський дипломат Рафаель Гроссі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Новим гендиректором МАГАТЕ став аргентинський дипломат Рафаель Гроссі

Новий генеральний директор вже заявив про бажання "заново відрегулювати" МАГАТЕ, щоб привернути посилену увагу до таких проблем, як ядерна безпека.

Рафаель Гроссі

Рафаель Гроссі

Постійний представник Аргентини в Австрії Рафаель Гроссі обраний новим генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Його кандидатуру у вівторок, 29 жовтня, підтримали дві третини ради керуючих МАГАТЕ.

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Про смерть 72-річного генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Юкії Амано повідомили в самій організації. Останнім часом Амано нарікав на проблеми зі здоров'ям. (22.07.2019)

Ініційоване Сполученими Штатами засідання МАГАТЕ щодо розвитку іранської ядерної програми не сприяло зниженню градуса напруженості. Дональд Трамп пригрозив Ірану посиленням санкційного тиску. (10.07.2019)

Суперником Гроссі був представник Румунії Корнел Феруце, який виконував обов'язки генерального директора після раптової смерті в липні цього року колишнього глави організації Юкії Амано, який керував МАГАТЕ з 2009 року. Тепер кандидатуру аргентинця повинні затвердити на Генеральній конференції організації, в якій представлені усі держави, що є її членами.

Гросс вже заявив про бажання "заново відрегулювати" МАГАТЕ, щоб привернути посилену увагу до таких проблем, як ядерна безпека.

Створена в 1957 році МАГАТЕ є незалежною міжурядовою організацією в системі ООН. Її головна мета - забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї.

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