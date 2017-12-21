Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив чинному прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху сформувати новий уряд. Про це ввечері в середу, 25 вересня, повідомила канцелярія президента після його зустрічі з Нетаньяху та лідером блоку партій "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") Бені Ганцем. Реувен Рівлін попередив, що без компромісу не буде нового уряду. "Народ не хоче нових виборів", - зазначив він, передає агенція dpa.

Це вже друга за останні п'ять місяців спроба Нетаньяху сформувати уряд. Після парламентських виборів у квітні він не зміг у відведений йому законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

Сам Нетаньяху визнає труднощі у формуванні уряду. "Моя неспроможність сформувати уряд трохи менша, ніж Ганца", - сказав він. Ганц, своєю чергою, зазначив, що він закликав і раніше до ліберальної єдності. "Для мене єдність - це не обмеження, створене результатами виборів, а реальна воля, яка випливає з необхідності об'єднати людей", - наголосив він.

У результаті виборів до Кнесету блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, оприлюдненими 25 вересня, "Лікуд" отримав 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33. Водночас Натаньяху має більшу підтримку у парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.

Минулого тижня Реувен Рівлін вже закликав обидві найбільші партії до формування широкої коаліції. Біньямін Нетаньяху також запропонував "Кахоль-Лавану" сформувати коаліцію, зазначивши, що іншого варіанту не існує. Однак Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на два місця більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньяху, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра у корупції.

Тепер Нетаньяху має 28 днів для формування нового уряду. Це термін може бути продовжений один раз на два тижні. Якщо коаліційні переговори завершаться нічим, президент може доручити це завдання іншому кандидату.