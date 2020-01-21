Новий трудовий кодекс: обурені працівники і загроза страйку (відео)

Олена Кравченко - лідерка одного з осередків галузевої профспілки і вже місяць разом з колегами відвідує між рейсами різні акції протесту. Профспілки виступають проти законопроектів щодо змін до трудового законодавства, ініційованих депутатами правлячої партії. Ці законопроекти, зокрема, передбачають необов’язкову індексацію зарплати, фактичне скасування державної гарантії мінімальної зарплати не нижче прожиткового мінімуму. Також просувається ідея відмови від п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними. На думку Олени, якщо ці зміни будуть ухвалені, на її підприємстві цілком можуть забути про обіцянки підвищити зарплату і матимуть законну можливість платити менше за більший обсяг роботи. Про очікування й страхи працівників дивіться репортаж DW з "Укрзалізниці":