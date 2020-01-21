 Новий трудовий кодекс: обурені працівники і загроза страйку (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.01.2020

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Політика й суспільство

Новий трудовий кодекс: обурені працівники і загроза страйку (відео)

Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок і працівників. Мовляв, зміни на руку лише працедавцям. DW поспілкувалася з активними працівниками "Укрзалізниці".

Потяг Укрзалізниці (DW/V.Prykhid)

Профспілка провідників категорично проти нового трудового кодексу

Олена Кравченко - лідерка одного з осередків галузевої профспілки і  вже місяць разом з колегами відвідує між рейсами різні акції протесту. Профспілки виступають проти законопроектів щодо змін до трудового законодавства, ініційованих депутатами правлячої партії. Ці законопроекти, зокрема, передбачають необов’язкову індексацію зарплати, фактичне скасування державної гарантії мінімальної зарплати не нижче прожиткового мінімуму. Також просувається ідея відмови від п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними. На думку Олени, якщо ці зміни будуть ухвалені, на її підприємстві цілком можуть забути про обіцянки підвищити зарплату і матимуть законну можливість платити менше за більший обсяг роботи. Про очікування й страхи працівників дивіться репортаж DW з "Укрзалізниці":

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Symbolbild Gender Geschlechter Gehalt (picture-alliance/D. Reinhardt)

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