 Новий спалах коронавірусу в Пекіні: ще 36 інфікованих, влада посилює обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2020

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Новини

Новий спалах коронавірусу в Пекіні: ще 36 інфікованих, влада посилює обмеження

Після двох місяців затишшя число нових випадків інфікування коронавірусом у Пекіні зростає. Влада закрила житловий район та скасувала масові заходи.

Пекінський ринок Синьфаді закрили через спалах коронавірусу

Пекінський ринок "Синьфаді" закрили через спалах коронавірусу

У столиці Китаю Пекіні, де зафіксовано новий спалах коронавірусу, за останню добу виявлено 36 випадків інфікування, повідомила влада у неділю, 14 червня. Загалом по всій країні за останні 24 години підтверджено 57 випадків зараження.

Вірус було виявлено на великому гуртовому продуктовому ринку "Синьфаді", розташованому в пекінському районі Фентай. Щоб зупинити поширення коронавірусу, влада закрила один житловий район, а також скасувала спортивні та туристичні заходи. "Пекін переживає надзвичайні часи", - наголосив речник міської адміністрації, передає агенція новин Reuters. Раніше в місті також закрили низку шкіл та дитсадків. Тестування на коронавірус пройшли вже 10 тисяч людей.

До цього нового спалаху у столиці КНР протягом двох місяців не було зареєстровано жодного випадку захворювання. Хвиля інфікування почала розповсюджуватися й на сусідню провінцію Ляонін, де було зареєстровано два нових випадки інфікування, що пов'язані з пекінським осередком. У деяких великих містах, серед яких Харбін та Далянь, влада вже закликала жителів утриматися від поїздок до столиці.

Вірус було виявлено на пекінському ринку "Синьфаді" в лотку, де обробляли імпортованого лосося. З метою профілактики влада міста закрила цей, а також 11 інших гуртових ринків, серед яких і продуктові.

За даними ресурсу Worldometer, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 14 червня в Китаї загалом були інфіковані 83132 людини, одужали 78369 осіб, померли - 4634 особи. Переважна більшість випадків - у місті Ухань, звідки вірус почав своє поширення. В останні місяці в Китаї фіксували майже винятково завезені з-за кордону випадки зараження.

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