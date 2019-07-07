Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу

Лідер консервативної грецької партії "Нова демократія" Кіріакос Міцотакіс вже наступного дня після перемоги на парламентських виборах склав присягу на посаді прем'єр-міністра Греції. Церемонія відбулася в понеділок, 8 липня, в Афінах.

"Сьогодні ми розпочинаємо тяжку працю", - сказав Міцотакіс. Своїм виборцям він пообіцяв також продемонструвати плідну роботу. "Ми покажемо, що зможемо впоратися з (нинішньою. - Ред.) ситуацією", - сказав новий керівник грецького уряду. "Грецький народ надав нам потужний мандат для того, щоб змінити Грецію. Ми повною мірою шануватимемо це", - запевнив новий глава уряду в Афінах у своїй промові після церемонії складання присяги, цитує агенція новин AFP.

Міцотакіс також додав, що його уряд буде приведений до присяги вже наступного дня, а перша зустріч з міністрами відбудеться 10 липня. Поки незрозуміло, хто отримає ключові посади, зокрема керівні пости в міністерстві фінансів, енергетики та МЗС.

Дотеперішній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас вже передав своєму наступнику справи, повідомляє агентство новин Reuters.

Нагадаємо, на дострокових виборах до парламенту "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса отримала майже 40 відсотків голосів виборців та 158 місць в 300-мандатному парламенті Греції. Тим часом ліву партію СИРІЗА на чолі із Алексісом Ципрасом підтримали лише 32 відсотка, вона отримує 86 крісел.

Прихід до влади 51-річного Міцотакіса знаменував також повернення до керівництва державою однієї з впливових грецьких родин. Міцотакіс належить до однієї з трьох найвпливовіших родин у грецькій політиці, багато членів якої посідали різноманітні владні пости. Приміром, на початку 1990-х років прем'єр-міністром Греції був Константінос Міцотакіс, батько Кіріакоса Міцотакіса.

Щедрі обіцянки попри непросту ситуацію

Новий прем'єр Греції пообіцяв грекам зниження податкового навантаження, створення новин робочих місць та підвищення пенсій. Утім, чи вдасться йому істотно збільшити видатки з грецького бюджету, врізавши при цьому надходження до державної скарбниці, залишається під питанням.

Нинішній економічний стан Греції може просто не дозволити уряду Міцотакіса виконати обіцяне. Адже державний борг Греції минулого року становив 335 мільярдів євро, що перевищує 180 відсотків ВВП країни.