 Новий коронавірус у Китаї: майже 300 осіб захворіло, шестеро померло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новий коронавірус у Китаї: майже 300 осіб захворіло, шестеро померло

Новий коронавірус почав розповсюджуватися в інших частинах Китаю і, як очікується, найближчим часом досягне інших країн. В КНР офіційно зафіксовано вже майже 300 випадків захворювання на нову хворобу.

В Китаї жертвами нового вірусу стали вже шестеро людей

В Китаї жертвами нового вірусу стали вже шестеро людей

Кількість померлих через захворювання на новий коронавірус в Китаї продовжує збільшуватися. Станом на вівторок, 21 січня, від невідомої досі хвороби померло ще двоє людей, збільшивши таким чином кількість смертей до шести, повідомило управління охорони здоров'я міста Ухань, де почався вірус. Тим часом кількість підтверджених випадків захворювання на нову хворобу збільшилась ще на 77 - до 291, передає телеканал CCTV.

Нові випадки захворювання були діагностовані у провінції Хубей, де був виявлений вірус, а також Пекіні та Шанхаї. Ще 27 пацієнтів були виявлені в інших провінціях, що говорить про те, що вірус почав розповсюджуватися країною.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий коронавірус в наступні дні може розповсюдитись в інших країнах. "Більше випадків слід очікувати в інших частинах Китаю та інших країнах в наступні дні", - заявив речник ВООЗ Тарік Ясаревич, передає агенція Reuters.

Раніше повідомлялось, що новий коронавірус, ймовірно, походить з місцевого ринку тварин у місті Ухань. Влада Китаю у понеділок, 20 січня, підтвердила, що вірус здатний передаватися в тому числі від людини до людини.

Про сам вірус відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом були пов'язані з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій. Один з цих видів, імовірно, і став джерелом зараження. У ВООЗ також заявили, що первинним джерелом вірусу, найбільш імовірно, можуть бути тварини.

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