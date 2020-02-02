 Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.03.2020

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Економіка

Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Скасовані рейси, зниження кількості пасажирів та обсягів вантажу: через поширення коронавірусу 2020 рік може стати найгіршим для авіаперевізників щонайменше з моменту фінансової кризи 2009 року.

Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Авіакомпаніям нині доводиться настільки швидко реагувати на різке та непередбачуване поширення нового коронавірусу, що експерти навіть не встигають корегувати в негативний бік і без того невтішні прогнози щодо подальшого розвитку всієї галузі. На початку цього тижня німецький концерн Lufthansa повідомив про запровадження наступних суворих заходів: усі пасажирські рейси до Китаю скасовані до 24 квітня, до іранської столиці Тегерана - до 30 квітня.

Те, що ще кілька тижнів тому розглядалось як загроза лише для повітряного сполучення з Китаєм, упродовж кількох днів розвинулося до найбільшої кризи в галузі щонайменше за останнє десятиліття. Так, авіаконцерн Lufthansa повідомив про скорочення кількості рейсів до Італії майже на 40 відсотків.

Оскільки в галузі повітряних перевезень усе перебуває в тісному зв'язку, то такий розвиток може потягнути за собою й обмеження пропозицій на всіх коротко- та середньо-магістральних маршрутах. Усе залежить від того, як поширюватиметься вірус. Уже зараз зменшується кількість внутрішніх рейсів у Німеччині, що ще декілька днів тому навіть не можна було собі уявити.

Значно менший пасажиропотік

Останні прогнози щодо впливу коронавірусу на глобальний ринок авіаперевезень були зроблені більше тижня тому, і в умовах швидкого погіршення ситуації вони втратили свою актуальність. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) у своєму прогнозі від 20 лютого припускала, що найбільше постраждають авіакомпанії, які обслуговують рейси до та всередині Китаю.

Майже половина літаків авіакомпанії Cathay Pacific залишається на землі

Майже половина літаків авіакомпанії Cathay Pacific залишається на землі

Ще в грудні очікувалось, що 2020 року зростання галузі авіаперевезень становитиме 4,1 відсотка. З початком епідемії нового коронавірусу в Китаї експерти заговорили про зменшення глобального пасажиропотоку на щонайменше 4,8 відсотка. Однак такий прогноз ґрунтувався на припущенні, що Китай залишиться центром епідемії. Але якби навіть проблеми обмежились тільки КНР, це спричинило б перше глобальне просідання, починаючи від фінансової кризи 2008/2009 років, і призвело б до зменшення обороту авіаперевізників на 29,3 мільярда доларів США, підрахували в Міжнародній асоціації повітряного транспорту.

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Чимало пасажирів через страх перед коронавірусом не скористалися придбаними квитками, констатують в ІАТА. Низка авіакомпаній повідомляє, що близько 50 відсотків пасажирів так і не прийшли на реєстрацію, йдеться в заяві ІАТА, що її було оприлюднено в понеділок, 2 березня, в Женеві. 

"Люди залишаються вдома"

Дедалі частіше лунають порівняння з наслідками епідемії ТГРС (Тяжкий гострий респіраторний синдром) 2003 року, яка тоді справді обмежилась передусім Азійсько-Тихоокеанським регіоном. Тоді пасажиропотік авіакомпаній у цьому регіоні скоротився на 5,3 відсотка. Проблеми тривали впродовж шести місяців, але після цього галузь так само швидко видужала. "Це безперечно найбільша криза з моменту епідемії ТГРС та навіть подій 11 вересня 2001 року. Люди не хочуть подорожувати, вони залишаються вдома й вичікують. Розвивається культура страху", - каже Брайн Самерс, спеціаліст з авіаперевезень фахового онлайн-порталу Skift.

"Хороша новина полягає в тому, що авіакомпанії сьогодні перебувають в набагато кращому стані, ніж у часи попередніх криз, і зможуть більш стійко перенести коронавірус". Теракти 11 вересня 2001 року в США призвели до чисельних банкрутств та злиття авіакомпаній – особливо в Сполучених Штатах, у Європі наслідки атак виявилися занадто важкими навіть для колишніх лідерів ринку, як то Swissair та Sabena.

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Найбільша загроза нависла над гонконгською авіакомпанією Cathay Pacific, яка є однією з найбільших авіакомпаній в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. На її економічних показниках негативно позначились кількамісячні політичні протести в колишній британській колонії. І от тепер додатковий обвал, пов'язаний з епідемією коронавірусу, може мати для цієї компанії катастрофічні наслідки. 120 з 200 літаків Cathay Pacific залишаються на землі, три чверті від усіх запланованих польотів скасовано. Керівництво попросило 27000 працівників компанії взяти неоплачувану відпустку на три тижні.

Чи опиняться у виграшівантажні авіаперевезення?

Компанія Cathay Pacific також найбільше постраждала від епідемії ТГРС у 2003 році, однак коронавірус завдає і без того ослабленій компанії ще сильнішого удару. 17 років тому підчас епідемії ТГРС було скасовано 45 відсотків рейсів, не землі залишались 30 відсотків повітряного флоту цієї авіакомпанії. Німецький експерт з питань транспорту Арно Шнальке також порівнює спалах коронавірусу з ТГРС: "Наслідки від коронавірусу на галузь авіаперевезень дуже нагадують наслідки епідемії 2003 року. Тоді, коли ситуація загострилась найбільше, глобальний пасажиропотік зменшився на 35 відсотків. Залежно від перебігу кризи, 2020 рік може стати найгіршим для індустрії повітряних перевезень з моменту фінансової кризи 2009 року".

Трапляються періоди, коли нема чого перевозити

Трапляються періоди, коли нема чого перевозити

Авіакомпанії тепер покладають свої сподівання на вантажні авіаперевезення. Річ у тім, що спалах нового коронавіурусу в КНР на кілька місяців порушив морські контейнерні перевезення. Попри те, що Китай не закрив свої порти, судноплавні  компанії суттєво скоротили кількість заходів до Піднебесної, оскільки на портових складах не достатньо багато товарів, аби завантажити ціле контейнерне судно. Причина: карантинна ізоляція міст та тимчасове закриття фабрик з метою загальмувати поширення нового коронавірусу. Китай, однак, має центральне значення для контейнерного судноплавства, оскільки майже всі види товарів залишають країну морським шляхом: харчі, телефони, дизайнерський одяг, комплектуючі, наприклад, для автомобільної промисловості.

З огляду на таку ситуацію найбільший у Європі за обсягами обороту авіатранспортний концерн Lufthansa Cargo збільшив кількість вантажних рейсів до Китаю. Починаючи від 1 березня, кількість рейсів збільшено з п'яти до восьми на тиждень, "щоб мати змогу гнучко реагувати на попит", повідомляє авіаперевізник. На думку оглядачів, попри те, що на ринку транспортних перевезень справді з'явилася вільна ніша, транспортні авіакомпанії матимуть лише обмежений зиск від цього.

Такі заходи вкрай необхідні, оскільки "близько 50 відсотків усіх авіавантажів перевозяться як додатковий вантаж на пасажирських рейсах, а це означає, що кожен скасований через вірус пасажирський рейс, також скорочує обсяги вантажних авіаперевезень", каже Арно Шнальке. Зараз головною проблемою є те, що авіакомпанії не можуть планувати щось наперед через непередбачуваність розповсюдження вірусу. Тому поки що залишається тільки чекати, сподіватися та мити руки - це найголовніша порада Міжнародної асоціації повітряного транспорту. ІАТА запевняє, що маски у літаках не потрібні, адже повітря на борту і так добре фільтрується.

  • Поліція охороняє санаторій у Нових Санжарах Полтавської області, куди на карантин привезли українців з Китаю.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Коронавірус - вже в Україні

    Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.

  • Не всі туристи відмовляються від подорожей до Італії - попри коронавірус.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перша епідемія в Європі

    Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.

  • У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Закупівлі про запас

    У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

  • Футболу не буде Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч Мілану і Генуї, як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні Сан-Сіро, перенесено на 13 травня.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Футболу не буде

    Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.

  • Боннська школа на карантині

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Поширення в Німеччині

    Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.

  • Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезинфікуючі засоби.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Понад дві сотні інфікованих у Німеччині

    Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.

  • Лувр страйкує через вірус

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Лувр не працює через страх перед коронавірусом

    У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.

  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Обвал на біржах

    Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.

  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Японська весна у масках

    Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.

  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

    Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.

  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

    У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Три тисячі померлих у Китаї

    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

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