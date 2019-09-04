 Новий коаліційний уряд Італії склав присягу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Новий коаліційний уряд Італії склав присягу

Новий уряд Італії на чолі з Джузеппе Конте став наймолодшим за всю історію країни. У його складі також сім жінок.

Новий коаліційний уряд Італії

Новий коаліційний уряд Італії

Нещодавно сформований новий коаліційний уряд Італії склав присягу. Урочиста церемонія відбулася в четвер, 5 вересня, у Квіринальському палаці за  присутності президента Серджо Маттарелли, повідомляє інформагенція dpa.

Присягу склали безпартійний прем'єр Джузеппе Конте та 21 міністр очолюваного ним уряду.

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Наймолодший уряд в історії країни

Цей уряд став наймолодшим в історії Італії. Середній вік урядовців - 37 років, що є рекордоним показником. Крім того, до складу нового італійського кабінету міністрів увійшло семеро жінок. 10 урядовців представляють висуванці від "Руху п'яти зірок", дев'ять портфелів отримали члени Демократичної партії Італії, один представник від політсили "Рівні й вільні".

Крім того, безпертійна технократка Лучіана Ламорджезе отримала пост міністерки внутрішніх справ. Раніше вона посідала пост префектки Мілана, передає інформагенція AFP. Раніше МВС Італії очолював лідер правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо отримав пост глави МЗС.

Нагадаємо, 8 серпня Маттео Сальвіні заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок", а 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про відставку з поста прем'єра Італії. Президент Серджо Маттарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам.

28 серпня лівопопулістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії таки досягли згоди щодо формування нового уряду. Прем'єрську посаду, за домовленістю, зберіг за собою Конте.

Вже 3 вересня більшість членів "Руху п'яти зірок" підтримали формування нового коаліційного уряду з Демократичною партією Італії.

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