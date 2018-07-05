Новий закон про валюту: що зміниться?

В Україні, за офіційними даними, близько 10 тисяч підприємств-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які щорічно проводять 2,5 мільйонів валютних операцій на рік. Дотепер з валютою вони працюють за декретом кабінету міністрів ще з 1993 року "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". 2014 року, коли країна була на межі дефолту, Нацбанк України (НБУ) обмежив валютні операції і встановив до них дуже жорсткі вимоги. Частину цих обмежень вже скасовано. Однак досі підприємцям доводиться збирати велику кількість документів для проведення валютних операцій.

Запрацює за сім місяців

Новий закон про валюту скасовує всі ці обмеження і запроваджує принцип "дозволено все, що не заборонено".Він набирає чинності на наступний день після того, як буде оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України". Однак вводиться в дію через сім місяців після цього. За цей час уряд та НБУ мають підготувати всі нормативні акти для нормального функціонування закону.

Що зміниться для всіх?

Після того, як закон почне діяти українці зможуть відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції, зокрема інвестувати за кордон без отримання будь-яких індивідуальних валютних ліцензій. Раніше для проведення такої операції потрібно було отримувати дозвіл Нацбанку, зібравши пакет оригіналів документів, які б підтвердили джерело доходів для таких операцій, а також цільове використання цих коштів. Всі процедури забирали багато часу. Однак і наявність всіх документів не гарантувала отримання дозволу.

Під час кризи 2014 року Нацбанк взагалі заборонив такі операції за виняток погашення кредитів. Згодом до заборони додали деякі винятки у таких екстрених ситуаціях, як необхідність лікування за кордоном. Відновлювати дозволи на перекази валюти за кордон регулятор почав лише влітку 2017 року. Але дозволили виводити за кордон обмежену кількість валюти - до 50 тисяч доларів на рік. І для цього необхідно отримати індивідуальну електронну ліцензію від регулятора.

Просити дозволу Нацбанку більше потреби не буде

Ліцензії відходять у минуле

За новим законом про валюту дозволи і індивідуальні валютні ліцензії уже будуть непотрібні. Клієнту доведеться пройти лише стандартну ідентифікацію в банку.

Окрім цього, закон дозволяє зняти зайвий валютний контроль з дрібних операцій. Зараз державою контролюються всі валютні операції. Але після набрання законом чинності валютний контроль буде лише тоді, коли валютні операції перевищуватимуть в еквіваленті 150 тисяч гривень.

Що зміниться для бізнесу?

Найбільше полегшення життя принесе новий закон про валюту експортерам та імпортерам, які найбільше працюють з валютою і мають зараз неабиякі складності з цим. Тепер, відповідно до нового закону, Нацбанк пропонує не встановлювати граничний термін для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а відповідно скасувати і санкції за недотримання термыныв, які є на даний момент. Зараз термін експортно-імпортних розрахунків складає 180 днів, до цього був 120 і навіть 90 днів. Це час, за який валюта, наприклад, за продані за кордон українські товари, має надійти в Україну і є своєрідною розстрочкою по розрахункам.

Скасування цього обмеження покращує конкурентні позиції українських експортерів та імпортерів, зменшуються ризики штрафів і збільшується простір для домовленостей між торгівельними партнерами щодо умов розрахунків. Також експортерам не потрібно буде продавати валютну виручку, а компанії зможуть купувати валюту без прив'язки до конкретного експортного контракту.

Кредити реєструвати не треба

Окрім цього, компанія за новим законом зможе залучити кредити з-за кордону, не реєструючи його у Нацбанку. Лише по факту отримання кредиту компанія має повідомити про це НБУ, де збиратимуть таку інформацію лише для статистики.

Також закон послаблює санкції за порушення валютного регулювання. Зараз розмір штрафу може досягати 100% від суми операції, а в деяких випадках компанія може навіть втратити статус суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, за порушення термінів закриття контрактів. Новий закон унеможливлює це.