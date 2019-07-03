Новий головний дипломат ЄС просуває діалог з позиції сили

Новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європа має вести діалог з позиції усвідомлення сили, повідомляє агенція dpa у понеділок, 9 грудня.

"Нам треба частіше говорити мовою сили - не для завойовування, а для сприяння більш мирному, а також заможнішому і справедливішому світу", - йдеться у заяві Борреля , поширеній напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

За його словами, наразі світ переживає відродження геостратегічної конкуренції між Китаєм, Росією та США у розпал великої гри з позиції сили. І Євросоюз тепер має обрати, чи "він хоче бути гравцем чи радше майданчиком для гри".

Боррель вважає, що ЄС справедливо претендує на роль зразкової "м'якої сили". Водночас його союзники робили спроби перетворити його із моделі "м'якої на жорстку силу".

"Торгівля, технології, гроші та дані використовуються як зброя", - зазначає Боррель. На його думку, не слід грати у цю гру, але також її не можна ігнорувати. "Тому нам потрібно вміти не тільки реагувати, але діяти і протидіяти за необхідності", - наголосив новий головний дипломат ЄС.

Основною передумовою для цього повинна бути співпраця та згуртованість. "На жаль, інші можуть спробувати послабити і розколоти нас", - застеріг він.

Боррель наголосив, що для досягнення успіху потрібно прагнути до внутрішньої єдності та згуртовано боротися за успіх, адже поодинці жодна країна ЄС не зможе досягти своїх цілей.

Нагадаємо, 9 грудня пройде перша зустріч у Брюсселі під керівництвом нового глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Міністри обговорять підготовку нової масштабної стратегії щодо Африки та плани ефективнішого механізму санкцій за порушення прав людини.