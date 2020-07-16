Новий глава НБУ пообіцяв зберегти незалежність центробанку

Глава Національного банку України Кирило Шевченко пообіцяв зробити все можливе для збереження незалежності очолюваної ним інституції. Про це він заявив у понеділок, 20 липня, під час представлення його колективу НБУ, передає агенція "Українські новини".

"Я зроблю все, що від мене залежить, для підвищення впливу центробанку у сфері підтримки національної економіки України та підвищення якості життя населення. Національний банк буде залишатися послідовним, і продовжувати виконувати свої зобов'язання перед громадянами, бізнесом і держорганами, НБУ залишиться незалежним інститутом. Рішення і далі будуть затверджуватися професійно і обґрунтовано", - наголосив Шевченко.

Кредити і облікова ставка НБУ

Він також висловив переконання у тому, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

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"НБУ повинен обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують, використовуючи вільну ліквідність, замість кредитування підприємств", - сказав він. При цьому Шевченко додав, що НБУ повинен продовжити політику зниження облікової ставки НБУ, яка наразі становить шість відсотків річних.

"НБУ має зберігати політику зниження облікової ставки, яка в підсумку приведе до здешевлення кредитів для кінцевого споживача, кінцевого бенефіціара, позичальників банків", - сказав Шевченко.

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Перегляд кредитних канікул

Також новий глава НБУ заявив, що планує переглянути ефективність кредитних канікул для підтримки ліквідності банків. "В умовах зростання неплатежів за кредитами у банків зв'язані руки в частині більш активної видачі позик. Ці кроки дадуть змогу підприємствам реального сектора отримати кредитну підтримку", - сказав Шевченко.

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У свою чергу президент Володимир Зеленський, який також взяв участь у представленні Кирила Шевченка співробітникам НБУ, заявив, що крім незалежності, у голови Національного банку мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність.

"Голова НБУ має бути незалежним. Я, як президент, це підтримую. Крім незалежності, у голови НБУ мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність. Переконаний, що Шевченко саме така людина", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, Кирило Шевченко був затверджений головою Національного банку 16 липня. За підтримку відповідного проєкту постанови проголосували 332 народних депутати Верховної Ради.