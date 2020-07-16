 Новий глава НБУ пообіцяв зберегти незалежність центробанку | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.07.2020

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Економіка

Новий глава НБУ пообіцяв зберегти незалежність центробанку

НБУ залишиться незалежним інститутом, обіцяє його новий глава Кирило Шевченко.

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

Глава Національного банку України Кирило Шевченко пообіцяв зробити все можливе для збереження незалежності очолюваної ним інституції. Про це він заявив у понеділок, 20 липня, під час представлення його колективу НБУ, передає агенція "Українські новини".

"Я зроблю все, що від мене залежить, для підвищення впливу центробанку у сфері підтримки національної економіки України та підвищення якості життя населення. Національний банк буде залишатися послідовним, і продовжувати виконувати свої зобов'язання перед громадянами, бізнесом і держорганами, НБУ залишиться незалежним інститутом. Рішення і далі будуть затверджуватися професійно і обґрунтовано", - наголосив Шевченко.

Кредити і облікова ставка НБУ

Він також висловив переконання у тому, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

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"НБУ повинен обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують, використовуючи вільну ліквідність, замість кредитування підприємств", - сказав він. При цьому Шевченко додав, що НБУ повинен продовжити політику зниження облікової ставки НБУ, яка наразі становить шість відсотків річних.

"НБУ має зберігати політику зниження облікової ставки, яка в підсумку приведе до здешевлення кредитів для кінцевого споживача, кінцевого бенефіціара, позичальників банків", - сказав Шевченко.

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Перегляд кредитних канікул

Також новий глава НБУ заявив, що планує переглянути ефективність кредитних канікул для підтримки ліквідності банків. "В умовах зростання неплатежів за кредитами у банків зв'язані руки в частині більш активної видачі позик. Ці кроки дадуть змогу підприємствам реального сектора отримати кредитну підтримку", - сказав Шевченко.

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У свою чергу президент Володимир Зеленський, який також взяв участь у представленні Кирила Шевченка співробітникам НБУ, заявив, що крім незалежності, у голови Національного банку мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність.

"Голова НБУ має бути незалежним. Я, як президент, це підтримую. Крім незалежності, у голови НБУ мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність. Переконаний, що Шевченко саме така людина", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, Кирило Шевченко був затверджений головою Національного банку 16 липня. За підтримку відповідного проєкту постанови проголосували 332 народних депутати Верховної Ради.

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