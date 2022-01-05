Новий варіант коронавірусу з Франції: що про нього відомо

Коли з'ясувалося, що зараження омікрон-варіантом коронавірусу рідше веде до ускладнень, ніж зараження "дельтою", світ зітхнув з полегшенням. Проте на початку січня ЗМІ облетіла новина про появу чергового мутанта. Варіант коронавірусу B.1.640.2 був виявлений у Франції в грудні 2021 року у мандрівника, який приїхав із Камеруну. Поки що вчені не можуть з упевненістю сказати, наскільки небезпечний цей варіант коронавірусу і де він зародився насправді. Відомо лише, що хворий мандрівник встиг заразити щонайменше ще 12 людей на півдні Франції.

У нового варіанта знайшли 46 мутацій

B.1.640.2 відрізняється від першого варіанта коронавірусу наявністю 46 мутацій у "нетиповій комбінації", йдеться у препринті одного з перших досліджень на цю тему.

У цьому дослідженні, яке поки не пройшло рецензування експертами, зазначено, що у "французького" варіанта коронавірусу є дві вже відомі вченим мутації спайкового білка: N501Y та E484K. Перша з них була виявлена ще у альфа-варіанта коронавірусу. Завдяки цій мутації коронавірус може краще "триматися" за клітини людського організму і, таким чином, швидше поширюватись у ньому.

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Мутація E484K належить до категорії так званих ескейп-мутацій, розташованих безпосередньо в спайковому білку. Вчені вважають, що завдяки цій мутації вірусу вдається краще протистояти дії імунітету, що виробляється після вакцинації.

Наскільки небезпечний "французький" варіант коронавірусу

На підставі наявних даних поки не можна сказати однозначно, чи є варіант коронавірусу B.1.640.2 більш заразним, ніж початковий вірус SARS-CoV-2. До того ж, кількість виявлених заражень цією мутацією поки що дуже мала.

Про регіон зародження нової мутації також не можна нічого сказати точно. Той факт, що коронавірус B.1.640.2 вперше був виявлений у пацієнта, який повернувся з Камеруну, ще не означає, що саме в цій країні мутація з'явилася.

Відомо, що одним із факторів, що сприяють появі нових мутацій коронавірусу, є низький рівень вакцинації населення. Таким чином, доки вакцинація не охопить увесь світ, регулярно з'являтимуться нові варіанти коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса, в Камеруні сьогодні щеплені від COVID-19 лише 2,4 відсотка мешканців.

Чому при зараженні "омікроном" менше ускладнень

Що стосується омікрон-варіанта коронавірусу, то він значно заразніший, ніж його попередник - дельта-варіант. При цьому все більше досліджень підтверджують, що при зараженні "омікроном" хвороба часто протікає з легкими симптомами.

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Причини цього поступово прояснюються. Справа в тому, що цитотоксичні Т-лімфоцити імунної системи щеплених від коронавірусу та перехворілих на COVID-19 людей реагують на "омікрон", запобігаючи розвитку ускладнень.

Через мутації спайкового білка "омікрона" організму складніше захиститися від зараження. Проте вироблені імунною системою цитотоксичні Т-лімфоцити все одно працюють - так само, як і за інфікування варіантами "бета" і "дельта", з'ясували південноафриканські вчені.

Проведене ними в Кейптауні дослідження показало, що специфічні Т-лімфоцити щеплених від коронавірусу або перехворілих на COVID-19 розпізнають "омікрон" так само добре, як і початковий варіант SARS-CoV-2, виявлений в Ухані в 2019 році.

"Омікрон" рідше вражає легені

Тим часом вчені зі США та Японії, провівши досліди на тваринах, встановили, що "омікрон" рідше вражає легені. Натомість "метою" вірусу стають, як правило, верхні дихальні шляхи, йдеться в одному з досліджень, що поки не пройшли рецензування.

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Таких висновків дійшли в середині грудня 2021 року і співробітники Університету Гонконгу. Вони з'ясували, що омікрон-варіант заражає бронхіальну систему на 70 відсотків швидше, ніж "дельта", і швидше розмножується там, проте його обсяги у легеневій тканині при цьому виявляються у десять разів нижчими.

Необхідність у ШВЛ нижча

Ці спостереження підтверджують висновки вчених із Великобританії, де нині дуже поширений "омікрон". Незважаючи на великий добовий приріст заражень у країні, кількість госпіталізацій там стабільно знижується. Порівняно з періодом поширення дельта-варіанта нині їх менше на третину. Число пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, також значно знизилося.

Така тенденція вселяє надію, проте вірусологи не радять радіти передчасно. Адже велика кількість заражень означає й підвищене навантаження на національні системи охорони здоров'я. Імовірність зіткнутися з ускладненнями при зараженні "омікроном" вище у тих, хто ще не перехворів на COVID-19 і не зробив щеплення від коронавірусу, попереджають експерти.

Перший випадок "флюрони" в Ізраїлі

Тим часом уряд Ізраїлю повідомив, що 31-річна вагітна жінка заразилася одночасно коронавірусом та сезонним грипом. Це перший відомий у світі випадок такої подвійної інфекції. Журналісти вже охрестили його "флюроною", об'єднавши англійське слово "грип" (flu) та коронавірус (coronavirus).

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Жінка була щеплена. За даними ізраїльського МОЗ, нині у неї спостерігаються легкі симптоми захворювань. В Ізраїлі протягом останніх тижнів відбувся стрибок заражень на грип. За даними видання Times of Israel, до кінця 2021 року з цієї причини в країні було госпіталізовано близько 2000 людей. Тепер МОЗ побоюється, що випадки подвійних заражень можуть почастішати, і уважно вивчає перший кейс "флюрони", аби з'ясувати, чи може вона спричинити тяжкі захворювання.