Новий британський прем'єр Борис Джонсон: євроскептик, русофіл, ловелас

Наступником Терези Мей, яка через жорсткі розбіжності з парламентом щодо Brexit залишила 7 червня посаду голови Консервативної партії Великобританії та прем’єр-міністерки країни, став колишній очільник МЗС Борис Джонсон.

Понад рік томувін пішов у відставку через протистояння з Мей з приводу виходу Великобританії з ЄС. Прихильник "жорсткого" Brexit, євроскептик Джонсон ще до того, як обійняти посаду прем'єра, неодноразово заявляв, що Лондон зможе покинути ЄС без угоди з Брюсселем вже восени цього року. Взагалі Джонсон відомий своїми гучними, екстравагантними, а іноді скандальними висловлюваннями. DW зібрала деякі з них, а також основні факти про нового прем’єра Великобританії.

Випускник Ітона і Оксфорда та скандальний журналіст

Борис Джонсон народився в Нью-Йорку. Його батьки - англійці, хоча в родині є предки турецького та російського походження (про що казав сам Джонсон). При народженні хлопчик отримав ім'я Александер Борис де Пфеффель Джонсон, але невдовзі його почали називати просто Борис. Після того, як батько Бориса - Стенлі Джонсон - отримав посаду в одній зі структур ЄС, родина переїхала до Брюсселя. У Бориса Джонсона дві сестри та брат. Молодша сестра Рейчел в інтерв'ю The Sunday Times розповіла, що їхня мати - художниця Шарлотте Джонсон - страждала на депресію та часто перебувала в психіатричній клініці. Дітей доглядала гувернантка.

Характерна зачіска - частина іміджу Бориса Джонсона

Борис отримав освіту в закритому елітному Ітонському коледжі. Цей коледж знаменитий тим, що в ньому навчалося багато відомих британських політиків. Після того він вивчав археологію в Оксфорді. Новий прем'єр володіє кількома іноземними мовами, зокрема, французькою та італійською. До того, як прийти в політику, він працював журналістом, почавши кар'єру у виданні The Times. Звідти молодого автора незабаром звільнили, після того, як викрили в брехні - Борис приписав вигадану цитату оксфордському професору історії, який до того ж був його хрещеним батьком.

Через декілька років Борис Джонсон став власним кореспондентом The Daily Telegraph у Брюсселі. У цей час він вже здобув популярність як затятий євроскептик. Після повернення в Лондон Джонсон встиг попрацювати коментатором. Його часто запрошували на телебачення. Видавав він і газету - консервативну The Spectator.

За роки роботи в Брюсселі Борис Джонсон встиг розлучитися зі своєю першою дружиною і через 12 днів після розлучення одружитися вдруге - з адвокаткою Мариною Вілер, яка чекала на їхню першу дитину. Потім у пари народилося ще троє дітей.

Любовні походження та політична кар'єра Бориса Джонсона

Англійська бульварна преса називає Бориса Джонсона ловеласом - через його пристрасть до вродливих та розумних жінок, як він сам про це каже. А його численні любовні походження журналісти ставлять в один ряд з такими характерними особливостями Джонсона, як його безформна шевелюра солом'яного кольору, пом'яті костюми, пристрасть до їзди на велосипеді, незвичайна ексцентричність та легендарна непунктуальність.

Борис Джонсон на ранковій пробіжці

Тим не менш все це не завадило Борису Джонсону після роботи в Брюсселі незабаром почати політичну кар'єру в Лондоні. У 2001 році майбутній прем'єр вперше був обраний депутатом Палати громад від графства Оксфордшир. У парламенті він представляв Консервативну партію, зберігаючи депутатський мандат по 2008 рік. У 2004 році Джонсон увійшов до тіньового уряду консерваторів, де він обіймав посаду міністра культури. Але після любовної афери з однією з колег посаду довелося залишити. Крім того, через цей скандал дружина Джонсона вигнала його з дому.

У 2005 році лідер консерваторів Девід Кемерон, який вчився разом з Джонсон в Ітонському коледжі, не запросив однокашника у тіньовий кабінет, котрий сам і очолив. Три роки потому Джонсон вирішив балотуватися на посаду мера Лондона. Він отримав підтримку від голови виборчого штабу Кемерона та виграв вибори. На посаді мера Джонсон був два терміни.

Ставлення Джонсона до ЄС та санкцій щодо Росії

У липні 2016 року прем’єр-міністерка Тереза Мей призначила Бориса Джонсона головою британського МЗС. Багато хто мав сумніви, чи впорається він з цією роллю. На той момент Джонсон вже був відомий через свої скандальні висловлювання та встиг образити багатьох.

Тереза Мей і Борис Джонсон

Так, Джонсон не раз обрушувався з критикою на адресу Євросоюзу та його керівників. В одному з інтерв’ю The Sunday Telegraph він заявив: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось схоже, утім погано закінчили". Жорсткою критикою на адресу ЄС Джонсон був відомий ще з часів своєї журналістської діяльності в Брюсселі.

Жорстко критикував Джонсон і військову операцію Росії в Сирії. "Усі можливі свідоцтва вказують на російську відповідальність за вчинення цього звірства", - так прокоментував він атаки на гуманітарний конвой ООН поблизу Алеппо 19 вересня 2016 року. "Особисто я бажав би, щоб відповідальні за напад на конвой ООН та інші цивільні цілі в Сирії постали перед міжнародним трибуналом", - цитувало його виступ перед депутатами британського парламенту інформаційне агентство ТАСС.

Борис Джонсон виступав за посилення санкцій щодо РФ. "Так, саме Великобританія рішуче наполягає на посиленні санкцій проти Росії у зв’язку з подіями у Криму, на сході України, а також авіаударами по Алеппо. З врахуванням цього ми не можемо нормалізувати відносини з Росією або повернутися до звичайного ведення справ. Великобританія готова до жорсткого підходу у відносинах з Росією, однак це не означає, що було б нерозумно вести переговори", - підкреслював Джонсон у 2016 році.

Тим не менш у своїх заявах він неодноразово підкреслював необхідність продовжувати діалог з Росією та називав себе русофілом. "Якщо Росія продовжить рухатися своїм нинішнім шляхом, я вважаю, що ця велика країна може стати нацією-ізгоєм!… Я русофіл, я був у Росії, коли мені було 16 років. Але Росії слід припинити свої варварські акти в Сирії", - наголошував він під час виступу перед депутатами парламенту.